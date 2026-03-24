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Mexico March GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Con Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa al frente, la selección mexicana de Javier Aguirre vuelve al pasado en el peor momento posible

Mexico
Javier Aguirre Onaindía
G. Ochoa
Raúl Jiménez
FEATURES
Mexico vs Portugal
Portugal
Amistosos

México se ha visto obligado a recurrir a veteranos y suplentes de cara a dos amistosos cruciales, y los resultados podrían ser desastrosos para un equipo con grandes expectativas

Cada cuatro años, Guillermo Ochoa vuelve a la carga. No importa la edad que tenga, en qué club juegue o cuál sea su estado de forma: el portero mexicano siempre está ahí, vistiendo la camiseta de la selección nacional. A estas alturas, es todo un ritual, casi un consuelo, ver al guardameta, con su peinado alocado y todo, bajo los palos. Es una figura emblemática del Mundial, aunque no precisamente una de las más exitosas.

Y ahí radica el problema. México, a tres meses de un Mundial que, en parte, se disputará en su propio terreno, es un equipo aterradoramente similar al que no logró pasar de la fase de grupos en 2022. Las promesas de una renovación se han quedado en nada. Una serie de lesiones, combinadas con una generación de talento mediocre, han obligado a Javier Aguirre —que ahora dirige a El Tri por tercera vez— a recurrir a algunas de las figuras clave de tiempos pasados.

Aunque la continuidad tiene cierto encanto, la selección mexicana parece estar estancada. Jugadores que en su día fueron considerados grandes talentos han quedado en el olvido, y México volverá a recurrir a un grupo similar para obtener mejores resultados. Solo que esta vez son más mayores. Y aunque Aguirre ha intentado renovar su equipo con una mezcla de jóvenes y jugadores con doble nacionalidad, esta selección parece carecer de calidad de cara a una crucial ventana internacional en marzo, en la que se enfrentará a dos rivales muy superiores.

  • Mexico v Honduras - CONCACAF Nations LeagueGetty Images Sport

    El peso de las expectativas

    El fútbol mexicano se enfrenta a un problema de gran envergadura. Este país debería estar, sin duda, entre los mejores del fútbol internacional. Hay muy pocos lugares en el mundo tan obsesionados con el fútbol, y aún menos donde las competiciones de clubes cuenten con tanta asistencia de público. Aquí hay una auténtica cultura futbolística. Y con ella vienen las expectativas. Pero la historia de El Tri, especialmente desde 1986, ha sido una sucesión de fracasos en los Mundiales.

    No han logrado romper la maldición del«Quinto Partido», quedando sistemáticamente eliminados en octavos de final. De hecho, no han ganado un partido de eliminatoria en casi 40 años. Aunque suelen ser el mejor equipo de la CONCACAF —con el debido respeto a la mejorada selección de Estados Unidos—, México no ha demostrado su valía en la escena mundial. Quizá por eso volvieron a traer a Aguirre. Era un entrenador disciplinario cuando regresó a la selección nacional en 2009, contratado efectivamente para poner orden tras un período turbulento.

    Ahora es más mayor, más sabio y más divertido. Los aficionados querían que volviera al cargo antes de la fase final de la Liga de Naciones. Y la Federación Mexicana de Fútbol accedió. Hasta ahora, en las competiciones regionales, los resultados han sido buenos. México ganó la Liga de Naciones con relativa comodidad tras vencer primero a Canadá y luego a Panamá. Pasó sin problemas por la Copa Oro y logró una victoria inmensamente satisfactoria sobre la selección estadounidense en la final.

    En efecto, México necesitaba recuperar el buen rollo. Jaime Lozano, su predecesor, intentó apostar por la juventud y renovar la plantilla. Los resultados fueron dispares. Aguirre era la apuesta segura.

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    ¿El éxito en la Copa Oro da motivos para la esperanza?

    Y los resultados de la Copa Oro fueron excelentes. Mientras que la selección estadounidense apostó por un equipo joven y Canadá no contó con algunas de sus figuras clave, México se presentó prácticamente con su plantilla al completo. No fue una actuación brillante, pero México se mostró resistente y difícil de batir. Su único susto real lo sufrió ante una selección de República Dominicana que le plantó cara en una victoria por 3-2.

    La victoria sobre Estados Unidos, en particular, fue satisfactoria, sobre todo porque el equipo de Mauricio Pochettino apenas tuvo ocasiones de gol. La joven sensación Gilberto Mora impresionó en el mayor de los escenarios. Raúl Jiménez, a quien en su día se le dio por acabado con la camiseta de México, demostró que aún le queda mucho fútbol por delante. Defendieron bien y fueron letales en los momentos clave. Aguirre siempre insistió en que su papel como seleccionador de México era preparar al equipo para 2026, pero la victoria en la Copa Oro no fue un mal comienzo.

    «Uno, es obvio: somos campeones. Para eso vinimos. Éramos los favoritos y cumplimos la misión», declaró Aguirre tras la victoria en la Copa Oro. «Segundo, la conexión con la afición: veo a la gente totalmente entregada, tanto en Estados Unidos como en México. Tercero, creo que estamos empezando a ver los resultados de nuestro trabajo. En estos dos torneos [la Liga de Naciones y la Copa Oro], hemos levantado dos trofeos. Eso nos motiva a seguir trabajando, da credibilidad a nuestras palabras y confianza en el futuro».

    No fue un torneo perfecto, nunca lo son. Pero México era el favorito y cumplió con su cometido.

  • Gilberto Mora México 2025Getty

    Faltan algunas figuras destacadas

    Entonces, ¿por qué la situación es tan delicada de cara a los amistosos contra Portugal y Bélgica? Pues bien, México se enfrenta a problemas en varios frentes.

    Lo más evidente son las lesiones. Y hay muchas. En su trayectoria en la Copa Oro, el centro del campo marcó bastante el ritmo. El trío formado por Mora, Edson Álvarez y Marcel Ruiz demostró ser una buena unidad, ofreciendo la mezcla adecuada de garra e inventiva. Sin embargo, los tres están lesionados. Mora se está recuperando de un grave problema en la ingle (aunque se espera que vuelva a tiempo para el Mundial). Álvarez se sometió a una operación de tobillo y se enfrenta a una carrera contrarreloj para entrar en la convocatoria. Marcel Ruiz se perderá el torneo por completo tras romperse el ligamento cruzado anterior en un partido de la Copa de Campeones de la CONCACAF hace dos semanas. Existe la posibilidad de que Aguirre llegue al Mundial con todo el mediocampo titular lesionado o falto de ritmo.

    A esto se suma el hecho de que el portero titular, Luis Malagón, se rompió el tendón de Aquiles, por lo que El Tri se enfrenta ahora a grandes interrogantes en cuatro posiciones clave.

    También está el hecho de que este equipo, a pesar de todas las ventajas de su liderazgo, parece un poco estancado en ataque. Raúl ha tenido dificultades en el Fulham esta temporada, y Santi Giménez no está disponible, a pesar de haber vuelto con el Milan el pasado fin de semana. Germán Berterame, de quien se esperaba que fuera una amenaza goleadora dinámica para el Inter de Miami, ha sido notablemente ineficaz en la MLS. El extremo Diego Lainez ofrecería una amenaza dinámica, pero no ha sido convocado en medio de rumores de un desencuentro con el seleccionador.


  • Panama v Mexico - International FriendlyGetty Images Sport

    La respuesta de Aguirre

    La respuesta de Aguirre ha sido apostar por la juventud y pensar con originalidad.

    Ha roto con las convenciones y solo ha convocado a un nutrido grupo de jugadores nacidos fuera de México, un concepto que sigue siendo controvertido en México a pesar de la proliferación de jugadores con doble nacionalidad en el fútbol mundial. Seis de sus convocados nacieron en el extranjero. Por supuesto, la frustración es menor cuando estos jugadores pueden aportar algo. Álbaro Fidalgo, que ha impresionado en el Real Betis, completó su cambio de nacionalidad en febrero y parece estar listo para encajar directamente en el centro del campo. Obed Vargas, nacido en Alaska y formado en el Seattle Sounders, aportará profundidad en el centro del campo. Y aunque sigue habiendo un gran talento en la Liga MX, Aguirre ha convocado a 10 jugadores que militan en el extranjero.

    El seleccionador también ha apostado por la juventud. Aparte de la experiencia que aportan Jiménez y Ochoa, se trata de una plantilla en gran parte renovada, con cinco jugadores menores de 23 años. Los antiguos entrenadores han demostrado que alinear a los jóvenes puede ser peligroso. Aguirre, ya sea por necesidad o por elección, ha hecho caso omiso de esas advertencias.

  • Panama v Mexico: Semifinal - Concacaf Nations LeagueGetty Images Sport

    Necesitamos algunas victorias importantes

    Todo esto resulta bastante preocupante de cara a los dos próximos partidos contra rivales de élite. Siempre se puede discutir la seriedad de los amistosos, pero esta es la primera vez que México se enfrenta a rivales de auténtica élite desde el Mundial de 2022. Los empates favorables contra Uruguay, Corea y Japón quedaron empañados por una goleada de 4-0 a manos de una Colombia con todo su plantel, entonces en el puesto n.º 14 de la clasificación de la FIFA. Y aunque ese resultado se produjo en un partido que no contaba para mucho, los medios de comunicación cuestionaron el enfoque de Aguirre. Y aunque asumió la responsabilidad del resultado, desvió parte de la culpa en la rueda de prensa posterior al partido.

    «Hay ciertos asuntos que pretendo abordar internamente con jugadores concretos, porque no podemos permitirnos dejar de competir. A lo largo de los 90 minutos, hubo jugadores que simplemente no estuvieron a la altura. Al final, lo único que importa es el resultado», afirmó.

    Puede que eso fuera hace casi seis meses, pero también fue la última vez que su equipo se enfrentó a rivales de élite. Y esta vez, no hay ningún respiro de otros partidos entre medias. Esta es la última ventana antes del Mundial, y después de que las lesiones hayan asolado su plantilla, Aguirre ha recurrido a algunas caras conocidas, sobre todo porque no tiene otra opción. La cruda realidad es que estos partidos importan, aunque solo sea por lo que representan. E incluso un equipo muy cambiado, con jugadores que realmente deberían estar viéndolos desde casa, tiene que rendir.

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