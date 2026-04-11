Con el empate en el derbi y el tropiezo del Real Madrid, el Barcelona va tejiendo con calma su camino hacia el título de La Liga

Los aficionados del Barcelona conocen bien el patrón: el equipo se adelanta, sufre, la tensión crece y, cuando surge la duda, el Blaugrana cierra el paso y desata la alegría.

Hoy ante el Espanyol se repitió la fórmula: dos goles en la primera parte, reacción rival tras el descanso y nerviosismo que se alargó varios minutos.

En esos instantes, cuando el público susurra por miedo a los giros del fútbol, llega el punto de inflexión: un gol tardío devuelve la calma y otro lo convierte en fiesta.

El 4-1 final deja al Barça con 79 puntos, nueve más que el Madrid a falta de siete jornadas.