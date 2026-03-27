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Christian Guinin

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Con Disneyland como modelo y la Liga de Campeones en el punto de mira: por qué el Como 1907 es un antítesis del RB Leipzig a pesar de la inversión de capital

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El Como está dando un vuelco a la Serie A. A primera vista, su vertiginoso ascenso puede parecer un clásico «cuento de hadas futbolístico», pero detrás hay una estrategia calculada, mucho dinero... y una sostenibilidad sorprendentemente sólida.

Quien haya estado alguna vez en Como, junto al lago del mismo nombre, asociará esta pequeña ciudad de unos 80 000 habitantes más bien con la pintoresca mezcla de paisajes de montañas alpinas y ambiente mediterráneo, así como con las casas de colores, las iglesias, las colinas verdes y las palmeras, que con el fútbol de alto nivel.

De hecho, por un lado, el lugar es conocido como un imán para turistas de todo el mundo; por otro, el lago, situado a unos 80 kilómetros al norte de Milán, goza también de gran popularidad entre las celebridades de Hollywood. Se dice que George Clooney, Brad Pitt o incluso Julia Roberts tienen aquí casas de vacaciones; además, la zona ya ha servido de escenario para famosas superproducciones, como el segundo episodio de Star Wars o James Bond: Casino Royale.

En cierto modo, este «factor glamour» también se refleja en la imagen pública del Como 1907. En los partidos en casa, es habitual ver en las gradas a grandes estrellas de Hollywood como Keira Knightley, Michael Fassbender, Hugh Grant, Andrew Garfield o Adrien Brody; sobre todo desde el ascenso a la Serie A, la afluencia ha aumentado notablemente. Un antiguo empleado confirmó incluso a la Gazzetta dello Sport que el club invita a famosos a fines de semana con todo incluido, que incluyen visitas al estadio, para aumentar la atención del público y promover el turismo en la ciudad en general.

  • Como 1907Getty Images

    Que el Como haya alcanzado tal estatus se debe, ante todo, a los dos hermanos Robert Budi Hartono y Michael Bambang Hartono, fallecido la semana pasada. Estos empresarios indonesios adquirieron el club en 2019 a través de uno de sus holdings por unos 350 000 euros y, paso a paso, le allanaron el camino hacia el fútbol mundial. Al fin y al cabo, Como no ha sido siempre un lugar donde se atreviera a soñar con la Liga de Campeones.

    En la década de 1980, el equipo jugó cinco años consecutivos en la Serie A, pero desde entonces, salvo en la temporada 2003/04, solo ha militado en segunda o tercera división. Tras el último descenso de la Serie A en 2004, el club tuvo que declararse en quiebra; a raíz de la segunda quiebra en 2016, el Como fue subastado. En un primer momento, Akosua Puni Essien, esposa del internacional ghanés Michael Essien, adquirió el club por 237 000 euros, pero tuvo que volver a venderlo rápidamente debido a nuevos problemas de liquidez.

    Finalmente, los hermanos Hartono dieron el paso, entrando en el club con su agencia de entretenimiento Sent Entertainment Limited y, gracias a su patrimonio estimado en más de 40 000 millones de dólares estadounidenses, resolvieron todos los problemas financieros del Como. Tras la adquisición, los Hartono liquidaron las deudas del entonces equipo de cuarta división y lo llevaron de vuelta a la Serie A, donde hoy se encuentran entre los propietarios más ricos de la liga.

    Desde entonces, no solo ha ido en constante ascenso en lo deportivo, sino que también han pasado muchas cosas fuera del campo. El exjugador de la selección inglesa Dennis Wise fue contratado como director general en 2021 y, hasta su salida en 2024, tuvo mano libre para reestructurar el club y formar un equipo competitivo.

    Gracias a los contactos de los hermanos Hartono, para la temporada 2024/25 se consiguió que Uber, un gigante mundial, se sumara como patrocinador principal: el primer compromiso de la empresa estadounidense con el deporte italiano. En enero de 2025, el club firmó una alianza estratégica con el Ajax de Ámsterdam; anteriormente ya se había conseguido el fichaje de dos leyendas del deporte, Cesc Fábregas y Thierry Henry. Este último es simplemente accionista del Como, mientras que Fábregas ha estado vinculado al club primero como jugador durante una temporada, luego como segundo entrenador y, desde 2024, como entrenador principal.

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  • Cagliari Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    Los propietarios del Como 1907 toman como modelo Disneyland

    Al mismo tiempo, el Como y sus propietarios adoptan un enfoque a largo plazo; no actúan como los inversores tradicionales, cuyo principal objetivo es sacar el máximo provecho económico de la inversión en un club. Más bien, su objetivo es impulsar el club, la ciudad, a sus habitantes y la región en su conjunto. Mientras que otros clubes de inversores clásicos, como el RB Leipzig en Alemania, «explotan» el fútbol como mero medio para comercializar sus propios productos, el Como aplica una estrategia de marketing más sostenible.

    Esto llega hasta tal punto que, por ejemplo, cada recién nacido en los hospitales municipales de Como recibe un body del club. Además, el club colabora con 14 bares locales. Allí, si el club gana uno de sus partidos oficiales, se invita a una ronda de bebidas a los clientes presentes. El objetivo es claro: ganarse el apoyo de la población local y lograr que el proyecto del Como se perciba más como un enriquecimiento para la zona que como un factor perturbador.

    Esto incluye también la ampliación del bonito estadio local. El Stadio Giuseppe Sinigaglia, construido en 1927, que goza de una magnífica ubicación a orillas del lago de Como y ofrece, además de la acción sobre el terreno de juego, unas vistas fenomenales del lago, sigue siendo propiedad del Ayuntamiento de Como, pero se prevé que, tarde o temprano, sea adquirido por el club y pase a ser de su propiedad. Ya tras el ascenso en el verano de 2024 hubo que llevar a cabo las necesarias obras de renovación en el estadio, de casi 100 años de antigüedad; para el futuro se prevén más ampliaciones, como el aumento de la capacidad total, que actualmente es de solo unos 13 600 espectadores.

    Se tomará como modelo para futuras obras de remodelación el Disneyland. Según la visión de los propietarios, la ciudad, la región y el club deben comercializarse como una unidad. El objetivo es un parque junto al lago con un estadio moderno y opciones de entretenimiento, incluso fuera de la temporada de partidos. «Lo que para Disney es el parque temático, para nosotros es el club de fútbol y la experiencia de los días de partido. Tenemos la suerte de estar en un lugar donde la propia ciudad es una marca: el lago de Como es una marca global. Sería una tontería no aprovechar esta oportunidad: integrar el fútbol en el ecosistema, no como pieza central, sino como elemento clave», explicó el presidente del club y director ejecutivo de Sent, Mirwan Suwarso, al portal italiano Calcio e Finanza.

    Siguiendo el ejemplo de Disney, el Como 1907 no pretende ser simplemente un club de fútbol de nuevos ricos, sino un proyecto de entretenimiento integral y financieramente sostenible, con la región turística del lago de Como como marca principal. El objetivo es conectar el fútbol, el marketing, el merchandising y la región, atraer a famosos y establecer el club como una marca global con carácter experiencial.

    Esto resulta emocionante porque los contrastes no podrían ser mayores. Por un lado, el «carácter tradicional» de una idílica ciudad pequeña con una ubicación perfecta junto a un lago; por otro, las grandes ambiciones globales de los propietarios.

  • Mirwan SuwarsoIMAGO / Italy Photo Press

    El Como 1907 apenas recurre a sus propias canteras ni a jugadores italianos

    No cabe duda de que esto conlleva un riesgo real de distanciamiento. El Como ya no tiene mucho que ver con el clásico club de una pequeña ciudad italiana. El idioma principal en sus perfiles de redes sociales es el inglés, y además, diversas reuniones con responsables y directivos de clubes saudíes han generado confusión entre parte de la afición en el pasado.

    Desde el punto de vista deportivo, hay que añadir que el Como apenas ha aportado nada al fútbol de la región hasta ahora. Ni un solo jugador procede de la cantera del club; de hecho, con el portero suplente Mauro Vigorito y Edoardo Goldaniga, solo hay dos italianos en la plantilla.

    Una estadística del Corriere dello Sport muestra que, en la temporada actual, un jugador italiano ha estado en el campo con el equipo del entrenador Fábregas durante exactamente un minuto: el defensa Goldaniga saltó al campo como suplente en los últimos 60 segundos de la victoria por 2-1 a domicilio contra la Fiorentina en septiembre. Ningún otro club ha alineado tan raramente y a tan pocos jugadores de su propio país: en el penúltimo puesto en cuanto a minutos de juego de los jugadores italianos se encuentra el colista de la tabla, el Hellas Verona, con 4137 minutos.

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