«¡Completo!» - Enzo Maresca elogia la exhibición magistral de Rayan Cherki mientras el Manchester City aplasta al Crystal Palace en Selhurst Park

El mediapunta marcó un brillante gol en una jugada individual en el minuto 54 antes de añadir un disparo lejano apenas cinco minutos después. Maresca no tardó en destacar la contribución global del centrocampista.

«Seguro que está contento, su actuación fue muy buena, no por los dos goles, sino por cómo trabajó sin balón», explicó Maresca, tal y como recoge ESPN. «Era el encargado de presionar cuando el Palace tenía el balón. Fue un partido completo, con y sin balón».