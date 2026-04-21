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¡Comparaciones con Jude Bellingham y un camino parecido al de Morgan Rogers! ¿Tiene el Southampton otra joya en Shea Charles, el joven del Arsenal que ya tumbó a gigantes?
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Debut en el Manchester City y cesión al Sheffield Wednesday: la trayectoria profesional de Charles
El centrocampista Charles, canterano del Manchester City, debutó en la Premier League ante el Brentford en mayo de 2023. Semanas después fichó por el Southampton por cuatro años.
Natural de Lancashire, contribuyó al ascenso del Southampton en su primera temporada, aunque luego fue cedido al Sheffield Wednesday —junto a su hermano Pierce— para la campaña 2024-25. Allí ganó experiencia y el premio al Jugador del Año de los Owls, lo que facilitó su regreso a los Saints tras su retorno a la Championship.
Esta temporada ha jugado los 43 partidos de la segunda división con los Saints y ha sido clave en su camino a las semifinales de la FA Cup, incluido un gol de la victoria sobre el líder de la Premier, el Arsenal, en cuartos.
Charles llevó al Southampton a Wembley en las semifinales de la FA Cup
Charles se prepara para reencontrarse con el City, mientras el patrocinador oficial de la equipación de entrenamiento del Southampton envía a unos afortunados aficionados a Wembley en el Midnite Express. En declaraciones a GOAL, Long destacó el potencial de este jugador de 22 años, con 32 partidos internacionales: «Algunos de sus goles han sido increíbles. Un buen amigo mío, Steven Davis, que está en la selección de Irlanda del Norte, no para de decirme lo buen jugador que es y el potencial que tiene.
Es bonito ver cómo salen de los clubes más grandes, siguen trabajando duro y ganándose todo. Muchos llegan y se creen mejores que ese nivel, pero él se esfuerza y lo demuestra. Si sigue así, deberíamos retenerlo.
«Hay otros exjugadores del City en el Saints, como [Samuel] Edozie y [Taylor] Harwood Bellis. Todos tendrán algo que demostrar. Es bonito enfrentarse a las superestrellas con las que solías jugar».
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Al estilo de Bellingham y con potencial para eclipsar a la exestrella de los Saints, Lavia
Rogers, estrella del Aston Villa y casi seguro mundialista con Inglaterra, dejó el City para usar al Middlesbrough como trampolín. Charles podría seguir sus pasos.
Su estilo lánguido recuerda al de Bellingham, aunque algunos ven en él al Vieira que dominaba el centro del campo.
Long añadió: «Es difícil compararlo con alguien así, que lleva 20 años en la Premier League. Con Jude también es complicado, por el nivel que ha alcanzado.
Estoy seguro de que Shea no piensa así; solo quiere seguir mejorando y ser la mejor versión de sí mismo. Se nota que es un profesional: se cuida, trabaja duro y da todo en cada entrenamiento. Lo importante en el fútbol sucede cuando nadie ve: en la dieta, en el gimnasio.
«Hace esos pequeños esfuerzos extra para que, cuando salga al campo, esté totalmente preparado y tenga una buena mentalidad. El futuro parece brillante para él, pero también para muchos jugadores de este equipo».
Romeo Lavia, que también pasó por el City y el Southampton antes de fichar por el Chelsea en 2023 por más de 50 millones de libras (68 millones de dólares), es otro ejemplo. Al preguntarle si Charles aún tiene más recursos, Long respondió: «Sí, es un jugador de calidad. Hay que mantener la ambición. Hay que seguir trabajando en lo que está haciendo.
«Aquí han pasado muchos jugadores que luego dieron el salto a cosas más grandes: Sadio Mané, Virgil van Dijk, Luke Shaw… Todos tuvieron su oportunidad de mostrar lo que pueden hacer. Es una gran escuela para los jóvenes que llegan.
Todos ellos alcanzaron metas más grandes y mejores, así que ojalá Shea siga ese camino. Por ahora, quiero que se centren en el Southampton y en ganar al City».
Por qué los Saints, que luchan por el ascenso, ya no se sienten como los menos favoritos
No será fácil: el City, ya campeón de la Carabao Cup, aspira al liderato de la Premier antes de enfrentar a los Saints en Wembley.
Sin embargo, el Southampton también vive un gran momento: ocupa el cuarto lugar de la Championship y lucha por el ascenso automático.
Al preguntarle si jugar con presión cada semana favorecerá al equipo de Tonda Eckert, que volverá a ser menos favorito, Long —quien disputó 198 partidos de la Premier con los Saints en ocho años— respondió: «La racha en la Championship es increíble: 18 partidos sin perder, quizá 19 tras el duelo contra el Swansea este fin de semana.
En el fútbol eso cuenta mucho, porque he estado en un equipo en el que volábamos toda la temporada, mirabas la tabla y simplemente no le tenías miedo a nadie. Y al año siguiente, ese mismo equipo lucha por no descender y no ves de dónde va a venir la próxima victoria. Es solo un cambio de mentalidad.
«Tonda les hace jugar un fútbol muy atractivo y con confianza. Estoy seguro de que el Manchester City se toma en serio la amenaza que representan».
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Los afortunados aficionados viajarán con todo lujo de detalles a Wembley para el partido contra el Manchester City
Los Saints vuelven a la Championship el martes ante Bristol City. Después, toda la atención se centrará en la cuna del fútbol inglés.
Los aficionados del Southampton lo pidieron y Midnite lo hizo realidad: el popular Midnite Express regresa con un viaje gratuito en autocar de lujo para la semifinal de la FA Cup contra el Manchester City el sábado 25 de abril. Midnite, patrocinador oficial de la equipación de entrenamiento del club, ha lanzado varias iniciativas para los seguidores esta temporada 2025-26, entre ellas el primer Midnite Express en el partido contra el Sheffield United.