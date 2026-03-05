Cómo una nueva y alucinante camiseta de fútbol está abordando de frente el problema de las personas sin hogar

Con el objetivo de dar a conocer la organización benéfica y recaudar fondos para ella, Street Soccer se ha asociado con la empresa creativa de textiles de lujo Timorous Beasties, con sede en Glasgow, y la marca de ropa deportiva de culto O'Neills para lanzar una camiseta de fútbol única.

El diseño ondulado presenta el icónico estampado «Berkeley Blooms» de Timorous Beasties, en el que motivos florales psicodélicos y enredaderas entrelazadas se retuercen y arremolinan alrededor de una clásica raya vertical, en un sutil guiño a las camisetas de fútbol tradicionales. El acabado lo completan el distintivo escudo floral de Street Soccer, el cuello y los ribetes de las mangas en blanco y azul marino, y una etiqueta bordada de Timorous Beasties en el dobladillo.

La palabra «Hope» (esperanza) ocupa un lugar destacado en el centro, actuando como patrocinador de la camiseta. La esperanza ha sido el núcleo de la misión de Street Soccer a lo largo de sus 17 años de trayectoria y sigue siendo un hilo conductor constante en sus sesiones de fútbol gratuitas y en su apoyo integral a la comunidad.

La estrella del Chelsea y de Escocia, Erin Cuthbert, es una de las personas que ha modelado la camiseta, junto con la leyenda del Liverpool Andy Robertson y el icono musical Susan Boyle, que también apoyan la causa.