Getty Images Sport
Traducido por
«¡Como un delantero!» El portero del Benfica, Anatoliy Trubin, revela la «locura» de emociones que sintió al marcar contra el Real Madrid y elogia a Thibaut Courtois por su elegante gesto tras la sorprendente victoria
Reformando el panorama de la Champions League
El portero ucraniano desató una gran celebración con su sorprendente gol en el último minuto, que dio al equipo portugués una dramática victoria contra el gigante español. La victoria aseguró al Benfica un puesto en la ronda de play-off de la Liga de Campeones, terminando en el puesto 24 y ocupando la última plaza que garantiza un lugar en la fase eliminatoria. Reflexionando sobre su transformación de portero a rematador clínico, Trubin admitió: «Desde que empecé a jugar al fútbol, cuando tenía seis años, trabajé duro e hice todo lo posible para detener goles. Ahora, después de un momento, mucha gente me conoce porque marqué un gol».
Sigue sorprendido por la reacción del público. «Sigue siendo una locura para mí», dijo. «Aún así, a veces, no puedo creer que haya sucedido. Hoy terminé el entrenamiento y un aficionado me paró para hacerme una foto y me dijo: "Buen gol". Eso nunca había pasado antes. Ese momento siempre lo recordaré».
- Getty Images Sport
Confusión en el banquillo y caos en el campo.
El drama se intensificó por el hecho de que ni los jugadores ni el entrenador José Mourinho se dieron cuenta inicialmente de que necesitaban otro gol. Mourinho había impuesto una prohibición tecnológica en el banquillo y, creyendo que una ventaja de 3-2 era suficiente, le indicó a Trubin que perdiera tiempo. Solo cuando la multitud y el presidente del club, Rui Costa, comenzaron a gritar frustrados, finalmente se entendió el mensaje.
«Estábamos ganando, así que no tenía por qué apresurarme», dijo Trubin entre risas. «No entendía en absoluto por qué los aficionados empezaron a gritar, ni por qué algunos de mis compañeros me señalaban —"uno, uno, uno"—, simplemente no lo entendía. Pero cuando conseguimos el tiro libre, el señor [Mourinho] me indicó que subiera. Fue entonces cuando le pregunté a alguien: "¿Necesitamos un gol más?"».
Cuando finalmente llegó la señal, Trubin se lanzó hacia adelante para un tiro libre de última hora. Su compañero Fredrik Aursnes envió un pase que Trubin describió como «perfecto», lo que le permitió al portero elevarse por encima de la defensa del Madrid. «Cuando juegas, no piensas. Simplemente actúas. En ese momento, todo sucedió muy rápido. Quizás porque el centro fue tan perfecto, quizás porque [el gol] tenía que llegar, para mí fue algo natural, algo que surgió con facilidad», afirmó. «En ese momento, hay que arriesgar. Hay que darlo todo. Si tengo que marcar, tengo que ir allí, para hacer felices a nuestros aficionados, para que el Benfica sea mejor. Simplemente corrí y luego moví la cabeza, como si fuera un delantero. Fue una locura».
Courtois demuestra su clase tras una derrota desgarradora
Tras el «milagro», uno de los momentos más significativos para Trubin vino de la mano de su homólogo. A pesar del dolor de la derrota, Thibaut Courtois, del Real Madrid, buscó al ucraniano para felicitarlo. Fue un gesto que dejó una huella imborrable en el jugador de 24 años.
«Respeto mucho a todos los porteros, especialmente a Courtois, pero después de este momento, para mí es aún más especial», dijo Trubin. «Después de una derrota difícil, se acercó a mí con una sonrisa para felicitarme. Eso me demostró que no solo es uno de los mejores dentro del campo, sino también fuera de él. Es un buen ejemplo para las generaciones más jóvenes. Después de una derrota dura, se puede mostrar respeto».
- Getty Images Sport
Renovando amistades con los reyes de Europa
El destino ha querido que el sorteo de los play-offs de la Liga de Campeones haya vuelto a emparejar al Benfica con el Real Madrid. Mourinho, que nunca rehúye las declaraciones, ya ha comenzado los juegos mentales sugiriendo que su antiguo equipo buscará venganza. «Están heridos. Y un rey herido es peligroso», advirtió Mourinho antes del partido de ida. Sin embargo, se apresuró a moderar las expectativas de otra actuación goleadora de su número uno, afirmando en tono jocoso: «Trubin no estará en el ataque en el estadio Luz».
Para Trubin, la revancha es una oportunidad de demostrar que el «milagro» del Benfica no fue una casualidad. A pesar de la volatilidad de su temporada, en la que llegaron a estar 10 puntos por detrás en la liga antes de este resurgimiento europeo, la confianza sigue siendo alta. «Era el Inter o el Real. No me importa contra quién juguemos, pero como es el Real, será más emotivo por el último partido», concluyó Trubin.
Anuncios