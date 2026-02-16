«¡Como un delantero!» El portero del Benfica, Anatoliy Trubin, revela la «locura» de emociones que sintió al marcar contra el Real Madrid y elogia a Thibaut Courtois por su elegante gesto tras la sorprendente victoria

El drama se intensificó por el hecho de que ni los jugadores ni el entrenador José Mourinho se dieron cuenta inicialmente de que necesitaban otro gol. Mourinho había impuesto una prohibición tecnológica en el banquillo y, creyendo que una ventaja de 3-2 era suficiente, le indicó a Trubin que perdiera tiempo. Solo cuando la multitud y el presidente del club, Rui Costa, comenzaron a gritar frustrados, finalmente se entendió el mensaje.

«Estábamos ganando, así que no tenía por qué apresurarme», dijo Trubin entre risas. «No entendía en absoluto por qué los aficionados empezaron a gritar, ni por qué algunos de mis compañeros me señalaban —"uno, uno, uno"—, simplemente no lo entendía. Pero cuando conseguimos el tiro libre, el señor [Mourinho] me indicó que subiera. Fue entonces cuando le pregunté a alguien: "¿Necesitamos un gol más?"».

Cuando finalmente llegó la señal, Trubin se lanzó hacia adelante para un tiro libre de última hora. Su compañero Fredrik Aursnes envió un pase que Trubin describió como «perfecto», lo que le permitió al portero elevarse por encima de la defensa del Madrid. «Cuando juegas, no piensas. Simplemente actúas. En ese momento, todo sucedió muy rápido. Quizás porque el centro fue tan perfecto, quizás porque [el gol] tenía que llegar, para mí fue algo natural, algo que surgió con facilidad», afirmó. «En ese momento, hay que arriesgar. Hay que darlo todo. Si tengo que marcar, tengo que ir allí, para hacer felices a nuestros aficionados, para que el Benfica sea mejor. Simplemente corrí y luego moví la cabeza, como si fuera un delantero. Fue una locura».