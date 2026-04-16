Saha ha pedido al United fichar a Desire Doué, del PSG, y lo llama el fichaje de sus «sueños». El exdelantero ve en el extremo francés el mismo potencial que mostró una leyenda portuguesa en sus inicios en Manchester.

En una entrevista con BetVictor, Saha lo dejó claro: «Si estuviera disponible, mi fichaje soñado para el Man Utd sería Desire Doue. Tiene un talento increíble, y me encanta su confianza y su capacidad de trabajo. Su potencial es enorme. Habría que invertir mucho, pero es como un joven Cristiano Ronaldo. Si me preguntas, es el que quiero».