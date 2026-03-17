«¡¿Cómo se te ha ocurrido esto?!» - Micky van de Ven responde a las acusaciones de que a las estrellas del Tottenham no les preocupa el riesgo de descenso de la Premier League

Con el Tottenham peligrosamente cerca del West Ham y del Nottingham Forest en la clasificación, al defensa le aterra que las noticias falsas alejen a su fiel afición. Ha lanzado un sincero llamamiento a los seguidores, asegurándoles que la permanencia es su único objetivo. Ha subrayado: «La gente se inventa cosas y eso es frustrante para nosotros porque nos causa muchos más problemas. Los aficionados empiezan entonces a creérselo o a decir: “Oh, a los chicos ya no les importa. ¿Qué va a pasar con el club?». Pero, creedme, a toda la gente que está en el campo, a todo el personal, a los jugadores, a todos, les preocupa mucho la situación en la que estamos y solo queremos darle la vuelta a la situación. Ese es el principal objetivo de todos. Si algunos informes dicen que a los chicos ya no les importa, es muy frustrante para ellos».