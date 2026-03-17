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«¡¿Cómo se te ha ocurrido esto?!» - Micky van de Ven responde a las acusaciones de que a las estrellas del Tottenham no les preocupa el riesgo de descenso de la Premier League
Van de Ven desmiente los rumores sin fundamento
Van de Ven aprovechó la rueda de prensa previa al partido para expresar su profunda frustración ante la cobertura mediática que rodea al club. Con el equipo de Igor Tudor actualmente a solo un punto de la zona de descenso y sin conocer la victoria en ocho partidos, han surgido informes que afirman que los jugadores se han «desconectado». Al abordar estas acusaciones directamente, mientras el club londinense busca remontar tras la derrota por 5-2 en el partido de ida, el defensa central declaró: «Por supuesto que he visto cosas. Los periodistas a veces dicen cosas y uno se pregunta: “¿De dónde sacan eso?”. Como que los jugadores se han desconectado. No es cierto. Dicen que los jugadores se van a marchar de todas formas. Es una tontería y la gente empieza a creérselo».
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Frustración en el vestuario ante las noticias falsas
El ambiente en el seno del equipo de los Spurs ha sido tenso durante toda la temporada y la moral no ha mejorado tras su pésimo inicio bajo la dirección de Tudor, que incluyó cuatro derrotas en sus primeros cuatro partidos. Aunque el reciente empate 1-1 contra el Liverpool frenó la racha negativa, la plantilla sigue profundamente dolida por las acusaciones de apatía. Van de Ven destacó la confusión que este tipo de noticias provocan en el grupo. «A veces simplemente leemos cosas sobre nosotros mismos y sobre otros jugadores. Nos quedamos en plan: “¿Qué es esto?”. Leemos algo sobre un jugador que dijo que se iba a marchar y que no le importa la situación en la que se encuentra, y luego alguien lee esto y se pregunta: “¿Cómo ha salido esto?”».
Un llamamiento desesperado a los seguidores del Tottenham
Con el Tottenham peligrosamente cerca del West Ham y del Nottingham Forest en la clasificación, al defensa le aterra que las noticias falsas alejen a su fiel afición. Ha lanzado un sincero llamamiento a los seguidores, asegurándoles que la permanencia es su único objetivo. Ha subrayado: «La gente se inventa cosas y eso es frustrante para nosotros porque nos causa muchos más problemas. Los aficionados empiezan entonces a creérselo o a decir: “Oh, a los chicos ya no les importa. ¿Qué va a pasar con el club?». Pero, creedme, a toda la gente que está en el campo, a todo el personal, a los jugadores, a todos, les preocupa mucho la situación en la que estamos y solo queremos darle la vuelta a la situación. Ese es el principal objetivo de todos. Si algunos informes dicen que a los chicos ya no les importa, es muy frustrante para ellos».
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Una dura batalla contra el Atlético de Madrid
Los Spurs deben dejar ahora de lado sus preocupaciones en la liga nacional para centrarse en el difícil partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. Tras una desastrosa actuación en el partido de ida disputado en la capital española, los hombres de Tudor necesitan ganar por tres goles de diferencia solo para forzar la prórroga contra el disciplinado equipo de Diego Simeone.
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