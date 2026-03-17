Como-Roma, segunda tarjeta amarilla para Wesley, Open VAR: «Desde el terreno de juego, es una decisión defendible»

Open VAR, la habitual cita semanal de DAZN en colaboración con la AIA y la FIGC, ha analizado la jugada más controvertida del Como-Roma: la segunda tarjeta amarilla a Wesley.

El exárbitro y actual miembro del CAN, Dino Tommasi, comentó así la jugada: «El VAR y el AVAR buscan la identidad errónea, es decir, comprueban si la falta la cometió otro jugador. Sin embargo, ven que la falta la comete Wesley y, por lo tanto, respaldan la decisión de Massa». Tommasi validó luego la decisión técnica del árbitro desde el punto de vista disciplinario: «Si el árbitro pita, es tarjeta amarilla porque es una acción peligrosa, una SPA. No es DOGSO (clara ocasión de gol, nota del editor). Desde el terreno dejuego, es una decisión sostenible».