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Como Roma Wesley CaqueretGetty Images

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Como-Roma, segunda tarjeta amarilla para Wesley, Open VAR: «Desde el terreno de juego, es una decisión defendible»

Open VAR, la habitual cita semanal de DAZN en colaboración con la AIA y la FIGC, ha analizado la jugada más controvertida del Como-Roma: la segunda tarjeta amarilla a Wesley.

El exárbitro y actual miembro del CAN, Dino Tommasi, comentó así la jugada: «El VAR y el AVAR buscan la identidad errónea, es decir, comprueban si la falta la cometió otro jugador. Sin embargo, ven que la falta la comete Wesley y, por lo tanto, respaldan la decisión de Massa». Tommasi validó luego la decisión técnica del árbitro desde el punto de vista disciplinario: «Si el árbitro pita, es tarjeta amarilla porque es una acción peligrosa, una SPA. No es DOGSO (clara ocasión de gol, nota del editor). Desde el terreno dejuego, es una decisión sostenible».

  • NIENTE «MISTAKEN IDENTITY»

    En la sala del VAR, donde se encuentran Fabbri y Gariglio para respaldar la decisión del árbitro Davide Massa, comprueban de inmediato si se ha producido una confusión de identidades. De hecho, evalúan si la falta la ha cometido Rensch en lugar de Wesley. Tras revisar las imágenes, llega la confirmación: «La falta la comete Wesley sin duda, la pierna derecha la recibe Wesley, vale, confirmada». El propio Massa, sobre el terreno de juego, explica a los jugadores que inicialmente concedió la ventaja en una acción previa de Pellegrini (juzgada sobre el balón por el VAR) para luego pitar la falta de Wesley, sancionada con la segunda tarjeta amarilla por una situación de SPA (Stopping a Promising Attack).

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