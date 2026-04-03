En una entrevista concedida al Süddeutsche Zeitung, el que fuera portero de talla mundial declaró que, aunque consideraba a Müller lo suficientemente competente como para ocupar un cargo en la directiva del club más laureado de Alemania, sus conocimientos sobre la vida de un futbolista profesional distaban mucho de ser suficientes.
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«Como responsable, necesitas otras habilidades»: dudas sobre la idoneidad de Thomas Müller como futuro presidente del FC Bayern de Múnich
«Conozco a Thomas desde hace tiempo. No hay nada negativo que se pueda decir de él. Es un tipo muy abierto, siempre dispuesto a hablar y con ideas claras», comentó Kahn, aunque luego matizó: «Aunque seas campeón del mundo y lo hayas ganado todo, como responsable de un club necesitas otras habilidades. Hoy en día, esas habilidades son más complejas que nunca. Creo que sin experiencia y formación continua no se puede. Y no me refiero a cualquier curso online que se haga a tiempo parcial».
Hoy en día, un club de la talla del FC Bayern de Múnich «debe desarrollar sus propios programas e ideas», según el directivo de 56 años. «¿Cuál es el camino adecuado para alguien en un puesto así? ¿Cómo se le integra, cuándo y en qué ámbito? Creer que en algún momento se ficha a un exjugador por su pasado: eso se queda corto».
Aún hoy, el sueño de muchos clubes es nombrar a exprofesionales como directivos, pero estar al frente de todo un club supone otro tipo de reto: «Es bastante raro que un exjugador sea director general», afirma Kahn.
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Kahn será presidente del FC Bayern entre 2021 y 2023
El exportero estuvo al frente del FC Bayern entre 2021 y 2023, pero tuvo que abandonar el cargo tras una temporada floja y el polémico despido del entonces entrenador, Julian Nagelsmann.
Müller, por su parte, jugó hasta el verano pasado en el club más laureado de Alemania. Tras no renovarle el contrato, fichó por los Vancouver Whitecaps de la MLS estadounidense, donde en su primera temporada se quedó a las puertas de ganar el campeonato.
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Müller sobre su regreso al Bayern: «No descarto nada»
Últimamente, el presidente honorario del Bayern, Uli Hoeneß, se había pronunciado en repetidas ocasiones a favor de traer de vuelta a Múnich al jugador de 36 años una vez finalizada su carrera activa e integrarlo allí en un puesto operativo.
El propio Müller se había mostrado abierto a un regreso y había subrayado que no quería cerrar ninguna puerta: «Yo no descarto nada. En general, dejo que las cosas vengan a mí. Si una puerta estaba entreabierta y yo quería entrar, en el pasado siempre he conseguido hacerlo».