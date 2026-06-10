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Summer of 1994 GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Cómo quiero que me recuerden»: aficionados enloquecidos, Barry Sanders y ninguna expectativa. Un repaso a la campaña de la selección estadounidense en el Mundial de 1994, que transformó el fútbol en Estados Unidos

Analysis
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay

GOAL se adentra en el verano que cambió el fútbol con los relatos de quienes lo vivieron

El día que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos perdió contra Brasil en el Mundial de 1994, Cobi Jones comprendió algo: ya habían ganado. El sueño del equipo había terminado, pero el suyo apenas comenzaba. Aquella tarde del 4 de julio, bajo el sol y ante más de 80 000 aficionados, Jones miró a su alrededor y vio el futuro.

«Al otro lado estaban Romario y Bebeto», recuerda Jones a GOAL. «Al salir y escuchar la explosión de la multitud, y ver la cantidad de aficionados estadounidenses que estaban allí con las caras pintadas de rojo, blanco y azul, y lanzando banderas al aire. Superaban en número a los aficionados brasileños. Ese fue un momento especial para mí. Nunca lo olvidaré. Simplemente me demostró que el fútbol había sido aceptado».

Treinta y dos años después, Jones y catorce compañeros volvieron al césped en otro estadio. Antes del último partido de despedida rumbo al Mundial 2026, el grupo de 1994 fue homenajeado en Soldier Field. Cambiaron los uniformes vaqueros por rayas rojas y blancas, las espinilleras por gafas de sol y los tacos por selfies. Mucho había cambiado en 32 años, pero, al reunirse para iniciar otro verano histórico, todo volvía al origen.

Todo empezó hace más de tres décadas, cuando a un grupo de veinteañeros desconocidos se les pidió inspirar a un país sin gran tradición futbolística, sin liga profesional y sin muchas esperanzas. Pero aquel verano todo cambió: los desconocidos se volvieron iconos, midieron fuerzas con los mejores, se codeó con las estrellas de la década y firmó miles de autógrafos.

Sobre todo, aquel verano el fútbol llegó para quedarse. De esa promesa nació la Major League Soccer, que hoy tiene a Lionel Messi y clubes valorados como algunos de Europa. Con el regreso de la Copa del Mundo a Estados Unidos en 2026, gran parte de lo que el deporte es aquí se debe a aquel verano.

«A partir de ahí, ya no hubo vuelta atrás», recuerda Alexi Lalas a GOAL. «Los Mundiales nunca volvieron a ser lo mismo».

Esta es la historia de aquel Mundial de 1994 contada por quienes lo vivieron, se beneficiaron de él y vieron cómo sus vidas cambiaban de la noche a la mañana.

  • IST OCT 1993: COBI JONES IN TRAINING AT MISSION VIEJO. JONES IS A MEMBER OF THE USA SOCCER TEAM FOGetty Images Sport

    «No hubo fútbol»

    Para la generación más joven es difícil imaginarlo, pero hubo un tiempo en que el fútbol no formaba parte de la cultura estadounidense. Ni siquiera era secundario: unos pocos marginados lo seguían. Para Jones, eso significaba ver los partidos en un rincón oscuro de algún restaurante, casi en secreto.

    «Pagábamos cinco dólares para entrar en un restaurante mexicano», recuerda Jones a GOAL. «Te metían en una trastienda con mala señal de satélite y líneas onduladas. Todos nos apiñábamos alrededor de la tele intentando ver el partido. Eso era todo. Así era. No existía el fútbol».

    El 4 de julio de 1988 eso cambió: el Comité Ejecutivo de la FIFA se reunió en Zúrich y, tras una sola ronda de votaciones, designó a Estados Unidos como sede del Mundial 1994. A cambio, exigió crear una liga profesional.

    Al otorgar la Copa del Mundo a Estados Unidos, la FIFA buscaba aumentar el interés en el deporte, algo casi garantizado pues el seguimiento era mínimo.

    La selección masculina de Estados Unidos (USMNT) pasó al foco mediático. En 1990 se clasificó para la Copa del Mundo tras 40 años ausente, pero cayó eliminada con tres derrotas seguidas. Para 1994, la Federación Estadounidense de Fútbol (U.S. Soccer) tomó una medida hoy impensable. Como no había liga profesional para los futbolistas locales, la federación convirtió a la selección en un equipo de club. Los jugadores se instalaron en California y entrenaron a tiempo completo con el técnico Bora Milutinovic. Durante varios años, su único objetivo fue el Mundial.

    «La gente no se da cuenta de que, cuando tipos como Cobi Jones y yo saltamos al campo en el 94, nunca habíamos estado en la plantilla de un club», explica Lalas a GOAL. «Así que lo hicimos al revés: primero jugamos con la selección y luego buscamos equipo». Si lo haces bien, la selección te ve y te convoca. Ese es el camino. Nosotros, en cambio, entrenamos dos años antes del Mundial como un equipo de verdad, por necesidad, porque ninguno tenía club».

    Muchas de las grandes estrellas, como Jones, Lalas y Marcelo Balboa, pasaron por ese sistema. De los 23 convocados para el Mundial, 14 habían estado en el programa; los otros nueve, entre ellos Tab Ramos, Earnie Stewart, John Harkes y Eric Wynalda, llegaban de sus clubes. Al principio fue incómodo.

    «Había un grupo muy unido que tenía su base aquí, en Estados Unidos», recuerda Jones, «y de vez en cuando se sumaban los que llegaban del extranjero. Era una dinámica interesante. Eran dos grupos que se unieron justo antes del Mundial con un objetivo común: triunfar.

    El éxito no estaba garantizado: llegaban al torneo como el equipo número 23 del ranking y debían medirse a Suiza y Rumanía, dos potencias europeas, más Colombia, una de las mejores selecciones de Sudamérica.

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  • Alexi Lalas 1994 USMNTGetty Images

    Desafiando las expectativas

    Desde el sorteo del grupo, el equipo tenía claro un objetivo: no hacer el ridículo. Eran los menos favoritos en los tres partidos, así que el momento decisivo de la selección estadounidense podía acabar pronto.

    «Teníamos mucha presión para no convertirnos en la primera nación anfitriona que no superara la fase de grupos», añadió Jones. «Eso nos unió; fue un sacrificio compartido que nos impulsó a seguir adelante».

    Balboa añadió: «No había expectativas».

    Pero eso cambió rápido.

    El primer partido, ante Suiza en el Pontiac Silverdome ante más de 73 000 aficionados, ya fue una victoria en sí misma. El empate 1-1, con gol de Wynalda justo antes del descanso, reforzó la moral.

    El 22 de junio de 1994, en el Rose Bowl, Estados Unidos venció 2-1 a Colombia. Stewart marcó el tanto de la victoria, mientras que el primero fue un autogol de Andrés Escobar, quien lamentablemente fue asesinado tras el torneo.

    Con cuatro puntos, Estados Unidos avanzó pese a perder 1-0 contra Rumanía en el cierre del grupo. Había desafiado todos los pronósticos y sorprendido al mundo con su garra y talento.

    «Admiraba a la selección de Estados Unidos», cuenta a GOAL Jürgen Klinsmann, que fue estrella de Alemania aquel verano y acabó entrenando a la selección estadounidense en el Mundial de 2014. «Vimos todos los partidos por televisión, y recuerdo que hablamos mucho de la selección de Estados Unidos. Vi un equipo que lo daba todo, con futbolistas fantásticos: Tab Ramos, Alexi Lalas, Tony Meola, Marcelo Balboa. Podían competir con cualquiera.

    Siempre nos preguntábamos: “¿Hasta dónde puede llegar el fútbol en Estados Unidos?”. Ese equipo podría haber llegado a semifinales, no por sorpresa, sino porque era muy bueno».

    No llegaron a semifinales: tras superar la fase de grupos, enfrentaron a Brasil y le plantaron cara hasta que Bebeto marcó en el 72’. Así terminó el sueño del Mundial de 1994... o tal vez no. Para los jugadores de aquel equipo, 1994 no fue solo un verano, sino un punto de inflexión. Sus vidas nunca volverían a ser las mismas.

  • Alexi LalasGetty Images Sport

    Famosos de la noche a la mañana

    Antes de ese verano, el fútbol estadounidense no tenía superestrellas. De la noche a la mañana, los 22 jugadores del Mundial de 1994 se convirtieron en celebridades. En pocas semanas, todos querían ser la selección y vestir como ella.

    «Les encanta el uniforme, seamos sinceros», dice Balboa sobre la icónica equipación vaquera que, a día de hoy, sigue siendo una de las más queridas del fútbol. «¿Esa camiseta vaquera? Todo el mundo parece estar deseando hacerse con ella».

    Lalas, con su pelo rojo y perilla, se convirtió en un icono. El éxito de Jones en el campo lo catapultó fuera de él. El capitán Meola dejó un legado en la portería. Cada jugador aportaba algo distinto y todos ganaron fans incondicionales.

    «Como a Alexi le encanta señalar, tenía a un montón de chicas adolescentes gritando por mí», dice Jones riendo. «Alexi tenía a las rebeldes».

    «Ese grupo tenía personalidad», añade Balboa, «y creo que eso es lo que lo hacía especial. Por eso la gente se identifica tanto con ese 94».

    Había ventajas surrealistas: tras el Mundial, a Jones lo pasaban a primera clase cuando la tripulación lo reconocía. De pronto contaron con apoyo en todo el país y los aficionados aparecían por todas partes mientras ellos se enfrentaban al concepto de fama.

    «Fue impactante», reconoce Jones. «Empezamos a entender la magnitud. Primero fueron entrevistas en TV, luego portadas y hasta Sports Illustrated for Kids. En cada partido nos pedían firmar 500 o 600 balones en los salones de los hoteles.

    «No éramos solo futbolistas. Tenías 23 o 24 años, te encantaba la atención, pero a veces resultaba agotador atender tantas peticiones fuera del campo; había que ayudar a crecer el deporte».

    Al impulsar el deporte, el equipo se cruzó con iconos de los 90. Tras perder contra Brasil, Robin Williams entró en el comedor para hablar con el grupo.

    «Todos pensamos: “¿Qué demonios?”», recuerda Jones.

    Williams no fue el único icono que conoció aquel verano. Su momento favorito llegó tras el empate en el partido inaugural.

    “Al ser de Detroit, siempre lo recuerdo”, explica Jones. “Tras el partido allí, alguien me llevó a una sala y un representante de Adidas dijo: ‘Hay alguien que quiere conocerte’. Era Barry Sanders. ‘Hola, un placer’, me dijo. ‘Eres rápido’”.

    Me quedé en plan: “Espera, ¿qué?”. ¡Y eso lo decía Barry Sanders! Fue un momento especial; uno de esos instantes en los que piensas: “Esto es increíble”».

    Sanders no fue el único impresionado; una nueva generación de atletas seguía sus pasos, y aquel verano despertó su interés por el deporte.

  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    La generación que lo ve

    Verano de 1994. Tim Howard, de 15 años, entrenaba en California con la selección sub-17 de Estados Unidos. La Federación le regaló entradas para ver a la absoluta contra Colombia. Howard lo recuerda todo.

    «Ahí estaba yo, con 15 años y mis compañeros de la selección», recordó Howard en 2024. «Llevábamos la camiseta sobre los hombros, sudando bajo el calor de Pasadena, con “USA” pintado en la cara. Estábamos detrás de la portería y Marcelo Balboa falló una chilena, pero, obviamente, ganamos gracias a un gol en propia puerta.

    Verlos desfilar con banderas estadounidenses me hizo pensar: “Juego al fútbol, me encanta y quiero hacer grandes cosas”. Podías jugar en la selección y en un Mundial como ese. Lo supe ahí: ese partido en Pasadena».

    Howard, por supuesto, siguió forjando el legado de porteros iniciado por Meola ese verano. Pero no era la única leyenda que lo veía. DaMarcus Beasley, quien jugó cuatro Mundiales entre 2002 y 2014, recordó en 2021 a GOAL el gol de Stewart a Colombia. El actual capitán, Tim Ream, era un niño cuando vio por primera vez las camisetas de EE. UU. en la tele durante el partido en el Rose Bowl. Oguchi Onyewu vio algo más: un futuro.

    «Antes de aquel Mundial de 1994, no soñaba con ser futbolista profesional», admitió Onyewu, que jugó en los Mundiales de 2006 y 2010, a GOAL en 2020. «Ni siquiera sabía que el fútbol pudiera ser una carrera lucrativa».

    La selección de Estados Unidos no fue la única que se benefició. El futuro internacional italiano Giuseppe Rossi, entonces un niño de siete años en Nueva Jersey, también estaba en las gradas ese verano.

    «Mi padre me llevó a ver a Italia contra Irlanda, un recuerdo que atesoro», dijo a GOAL. «Ver a Roberto Baggio o a Gianfranco Zola me hacía levantarme todos los domingos a las 9 para ver al Milan».

    Ese fue el legado de aquel verano: la inspiración. Y 32 años después, sigue viva.

  • Cobi Jones 2026Getty

    Un legado perdurable

    No es exagerado decir lo mucho que ha cambiado todo desde aquel verano. Ahora los jugadores estadounidenses compiten al máximo nivel y ya no deben exiliarse por falta de oportunidades. El fútbol inunda la televisión del país, e incluso las ligas menores europeas se ven aquí. La liga local ha florecido tanto que Lionel Messi, quizá el mejor de la historia, lleva tres años en la MLS.

    En 32 años, el fútbol ha crecido como una bola de nieve desde aquel verano en que un grupo de jóvenes desconocidos conquistó al país.

    «O me lo recuerdo yo o me lo recuerdan: lo que fue 1994», dice Lalas. «Seamos sinceros: hablo contigo gracias al verano de 1994. Sé que un Mundial puede cambiarlo todo. Cambió mi vida y yo aproveché cada oportunidad, dentro y fuera del campo».

    Lalas tiene razón: 1994 cambió vidas. Hoy es el rostro del fútbol estadounidense en la TV. Jones tiene una estatua en Los Ángeles. Balboa es un icono en Colorado. Muchos de esos jugadores marcaron huella como entrenadores, directores deportivos y comentaristas. Ninguno tuvo un impacto mayor que el que lograron en ese Mundial.

    En vísperas del Mundial de 2026, 1994 parece más relevante que nunca. Por eso FOX estrenó el documental «Summer of ’94» como anticipo de su cobertura del Mundial 2026, y Lalas estará este verano en todas las pantallas. También por eso la Federación Estadounidense de Fútbol reunió a gran parte de aquel equipo en Chicago para el partido de despedida de la selección masculina frente a Alemania, un encuentro entre pasado y presente.

    Este verano, el presente inspirará el futuro. Jones lo sabe y espera que el fútbol estadounidense esté listo para dar otro salto; si así ocurre, sabrá el papel que él y sus compañeros desempeñaron hace tantos años.

    «Quiero que nos recuerden como el equipo que sentó las bases del fútbol en este país», afirma. «En 1994 superamos las expectativas por primera vez. Nadie esperaba que Estados Unidos superara la fase de grupos, ni que el Mundial fuera un éxito en el país. Pero ese equipo, con jugadores recién salidos de la universidad, logró algo especial y impulsó el fútbol aquí. Así quiero que me recuerden.

    «Dimos un salto exponencial en este deporte gracias a lo que hizo aquella selección del 94. Todo lo que tenemos ahora y todo lo que tendremos en el futuro se basa en eso».


    Tom Hindle y Alex Labidou, de GOAL, colaboraron en este artículo.

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