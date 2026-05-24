Getty Images Sport
Traducido por
Cómo pretende el Manchester United evitar que Jadon Sancho, fichaje de 73 millones de libras, se marche de Old Trafford en un traspaso barato tras marcar solo un gol en su cesión al Aston Villa
El United planea incluir una cláusula de activación en el contrato para proteger su valor.
Según «Bild», el Manchester United activará la cláusula de renovación de Sancho para garantizar una indemnización por su traspaso.
Así evitarían que el jugador de 24 años se marche gratis o que su traspaso se deprecie tras los 73 millones de libras invertidos. Aunque el internacional inglés no ha recuperado su mejor nivel desde 2021, el club prioriza mantener su valor de mercado.
La prórroga les da más poder en las conversaciones con posibles compradores que esperaban ficharlo barato tras sus altibajos en las cesiones.
- Getty Images Sport
El regreso de Sancho al Dortmund parece cada vez más probable
Según medios alemanes, Sancho quiere volver al Borussia Dortmund. El club de la Bundesliga, donde se hizo famoso, sabe que el jugador desea regresar al Signal Iduna Park para una tercera etapa.
Sin embargo, el club duda sobre si el extremo puede recuperar el nivel que mostró en su primera etapa.
Sin embargo, la alta valoración que el United aún le otorga podría dificultar el acuerdo, ya que Dortmund no quiere pagar una prima por un jugador cuyo valor ha bajado en las dos últimas temporadas.
Las dificultades continúan durante la cesión al Aston Villa
La última cesión de Sancho al Aston Villa no ha convencido a los críticos de que haya recuperado su mejor nivel.
Bajo las órdenes de Unai Emery, ha sido suplente en la mayoría de los partidos y solo ha marcado un gol en nueve titularidades en la Premier League.
Incluso cuando el Villa celebraba su histórica victoria en la final de la Europa League ante el Friburgo —su primer gran título en tres décadas—, Sancho se limitó a unos pocos minutos como suplente.
- Getty Images Sport
El interés turco ofrece una vía de escape alternativa
Su regreso a Alemania es complicado, pero el canterano del Manchester City podría fichar por la Super Lig.
Los gigantes turcos F.Bahçe, Beşiktaş y Galatasaray buscan reforzar su ataque y han sido relacionados con su fichaje.
Se rumorea que el jugador ya ha mantenido conversaciones preliminares en Estambul sobre un posible fichaje.