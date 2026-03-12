Cómo los resultados de la Liga de Campeones para los clubes de la Premier League afectan las esperanzas de conseguir cinco plazas clasificatorias para la próxima temporada

A pesar de los recientes reveses, Inglaterra mantiene su liderazgo en la cima de la tabla de coeficientes con una media de 22,513. Esto le proporciona una cómoda ventaja sobre España (18,031) y Alemania (18,000), aunque la diferencia ya no es tan abultada. El sistema premia la regularidad en todas las categorías: cada victoria otorga dos puntos a una nación, mientras que un empate aporta uno.

Más allá de los resultados de los partidos, la estructura de «puntos de bonificación» desempeña un papel fundamental en la clasificación final. Avanzar en las fases eliminatorias añade un peso vital a la media, ya que la Liga de Campeones ofrece la mayor recompensa, con 1,5 puntos, seguida de la Liga Europa, con 1 punto, y la Liga Conferencia, con 0,5. Estos incentivos, combinados con los puntos ponderados que ya se otorgan por las posiciones finales en la fase de liga, significan que llegar lejos en el torneo principal es la forma más rápida de asegurarse la plaza de clasificación adicional.