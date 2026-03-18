Con la mirada y la mente puestas en el Genoa, pero de vez en cuando sus pensamientos también se dirigen al Ostiamare. Por un lado está Daniele De Rossi como entrenador, que se está jugando la permanencia con los rossoblù —llegó en noviembre en sustitución de Patrick Vieira— y, a nueve jornadas del final del campeonato, cuenta con una ventaja de 9 puntos sobre el penúltimo clasificado. Por otro lado está De Rossi, el presidente, que en enero de 2025 compró el Ostiamare y se convirtió en su propietario. Para él, ese club representa un pedazo de su corazón: allí empezó a jugar al fútbol en las categorías inferiores, primero como lateral y luego como delantero; a los 16 años llegó a la Roma, donde su padre Alberto entrenaba al equipo juvenil. En Trigoria, por intuición de Mauro Bencivenga, se trasladará definitivamente al centro del campo.
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¿Cómo le va al Ostiamare de De Rossi?: segundo en la Serie D, aspira al ascenso a la Serie C tras haber salvado al club de la quiebra
LA CLASIFICACIÓN DEL OSTIAMARE
Hoy, el Ostiamare, en la Serie D, grupo F, a siete jornadas del final del campeonato, ocupa el segundo puesto, a cuatro puntos del Ancona, líder de la clasificación. ¿Qué dice el reglamento? El primero asciende automáticamente a la Serie C; los equipos clasificados del segundo al quinto puesto disputarán los play-offs: estas eliminatorias no determinan otros ascensos, sino que sirven para establecer una clasificación de la que, en su caso, se seleccionarán equipos para completar la plantilla de la Serie C 2026/27 en caso de exclusiones de clubes por falta de inscripción o quiebras. El entrenador del Ostiamare desde el verano pasado es David D'Antoni (contrato de dos años), excentrocampista que jugó principalmente en la Serie B y C, y que fue el técnico del histórico ascenso a la Serie C del Monterosi entre 2019 y 2021.
EL PROYECTO DE DE ROSSI
El proyecto de De Rossi para «su» Ostiamare era (y es) sanear todas las deudas —consiguió salvar al club de la quiebra—, potenciar la cantera (en poco más de un año se han creado equipos desde la categoría Sub-15 hasta la Sub-19) e invertir en el estadio Anco Marzio, que ya se ha puesto a punto tras el anterior cierre por inutilidad y en esta temporada se ha reanudado la campaña de abonos. De Rossi sigue de cerca al equipo, a menudo consigue estar presente en la grada durante los partidos y su nueva filosofía establece normas estrictas sobre el uso de móviles y PlayStation por parte de los jóvenes.