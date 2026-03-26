¿Cómo le va a Liberali en el Catanzaro?: goles y asistencias en la Serie B, los detalles del acuerdo con el Milan

Por cierto: fue precisamente el entrenador quien presionó mucho para fichar a Liberali, una petición respaldada también por el director deportivo Ciro Polito, que valora mucho las cualidades del chico. En 18 partidos de liga, el exjugador del Milan ha sumado tres goles y tres asistencias, además de dos tarjetas amarillas, a lo que hay que añadir también una participación en la Copa de Italia en la primera ronda contra el Sassuolo. Liberali ha jugado de forma regular más o menos desde mediados del pasado diciembre, con algunos minutos aquí y allá, y en su primer partido como titular contra el Sudtirol dio inmediatamente una asistencia; en los tres primeros partidos que ha disputado desde el inicio ha marcado dos goles y ha dado una asistencia decisiva.



