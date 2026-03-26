Cómo juega Bosnia, el próximo rival de Italia en la repesca del Mundial: hay que tener cuidado con Dzeko y Alajbegovic

Hay que estar atentos a Edin Dzeko, ¿a quién si no? A sus 40 años, sigue siendo el líder de Bosnia, y fue precisamente el exjugador de la Roma y el Inter quien marcó el gol que, en el minuto 89, llevó a los equipos a la prórroga y luego a los penaltis. Hoy juega en la segunda división alemana, en el Schalke, y, tras llegar en enero, ya ha marcado 6 goles (más 3 asistencias) en 8 partidos. Hay que marcar con rojo el nombre de Kerim Alajbegovic, y no solo por el penalti decisivo que eliminó a Gales. Delantero exterior (preferiblemente por la izquierda) y una de las últimas joyas del Salzburgo que, con 18 años —nacido en 2007—, está dando que hablar en la liga austriaca. En la plantilla también hay dos futbolistas que juegan en la Serie A: Sead Kolasinac (Atalanta) y Tarik Muharemovic (Sassuolo).