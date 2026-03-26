Bosnia será el rival de Italia en el partido del martes 31 de marzo: el último paso para los Azzurri antes de conseguir la clasificación para el Mundial, que se celebrará del 10 de junio al 19 de julio próximos en Estados Unidos, Canadá y México. Los Azzurri eliminaron a Irlanda del Norte, mientras que los bosnios vencieron a la selección de Gales de Craig Bellamy. El seleccionador de Bosnia es Sergej Barbarez, de 54 años, exdelantero entre principios de los noventa y principios de los dos mil y el extranjero con más partidos disputados en la Bundesliga; nació en Mostar, ciudad situada a 120 km de Sarajevo y en la que se le ha dedicado una calle. Lleva al frente de la selección bosnia desde abril de 2024; en 20 partidos ha ganado 6, empatado 5 y perdido 8.
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Cómo juega Bosnia, el próximo rival de Italia en la repesca del Mundial: hay que tener cuidado con Dzeko y Alajbegovic
CÓMO JUEGA BOSNIA
Bosnia es un equipo muy físico (con una estatura media de 1,85 m) que aprovecha los remates de cabeza y su fuerza física en los duelos; entre las exigencias del entrenador se encuentra la rapidez en la construcción del juego mediante recuperaciones rápidas del balón y pases en profundidad para convertir inmediatamente las jugadas defensivas en ofensivas. El sistema más utilizado es el 4-4-2, que a menudo —incluso durante el partido— se transforma en un 3-5-2; un papel fundamental en la filosofía futbolística de Barbarez es el de los centrocampistas centrales: en la alineación habitual del seleccionador están el exjugador de la Roma Benjamin Tahirovic, hoy en Dinamarca, en el Brondby, y Armin Gigović, del Young Boys—, a quienes se les exige más sacrificio y mucha intensidad.
ATENCIÓN A...
Hay que estar atentos a Edin Dzeko, ¿a quién si no? A sus 40 años, sigue siendo el líder de Bosnia, y fue precisamente el exjugador de la Roma y el Inter quien marcó el gol que, en el minuto 89, llevó a los equipos a la prórroga y luego a los penaltis. Hoy juega en la segunda división alemana, en el Schalke, y, tras llegar en enero, ya ha marcado 6 goles (más 3 asistencias) en 8 partidos. Hay que marcar con rojo el nombre de Kerim Alajbegovic, y no solo por el penalti decisivo que eliminó a Gales. Delantero exterior (preferiblemente por la izquierda) y una de las últimas joyas del Salzburgo que, con 18 años —nacido en 2007—, está dando que hablar en la liga austriaca. En la plantilla también hay dos futbolistas que juegan en la Serie A: Sead Kolasinac (Atalanta) y Tarik Muharemovic (Sassuolo).