Cómo influirá el futuro de Marcus Rashford en los planes de fichajes del Barcelona, ahora que el gigante de La Liga busca alternativas al jugador cedido por el Manchester United

En caso de que el fichaje de Rashford no salga adelante, el Barcelona ya ha identificado a una cara conocida como posible alternativa. El extremo del Real Betis Abdou Zelouzi se ha sumado a la lista de candidatos, ya que Hansi Flick busca reforzar sus opciones detrás de los veteranos Lamine Yamal y Raphinha. El internacional marroquí de 24 años es bien conocido en el Camp Nou, tras haber disputado 14 partidos con el primer equipo del Barcelona antes de fichar por el Betis en 2023 por 7,5 millones de euros, según ESPN.

El acuerdo que llevó a Abde a Sevilla incluía una opción de recompra para el Barcelona, así como una cláusula de participación del 50 % en caso de venta. Esto hace que un posible regreso resulte financieramente atractivo para un club que sigue lidiando con delicadas restricciones en el límite salarial. Con 23 goles en 117 partidos con el Betis, Abde es considerado un jugador que encaja en el perfil que busca Flick: un extremo rápido y vertical con la habilidad individual necesaria para superar a los defensas en situaciones de uno contra uno.







