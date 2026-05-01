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«¡¿Cómo ha podido parar eso?!» - Morgan Gibbs-White, impresionado por la «magnífica» parada de Emi Martínez en la ajustada victoria del Nottingham Forest sobre el Aston Villa en la Europa League
Martínez realiza una parada espectacular a pesar de la derrota ante el Villa
Gibbs-White elogió la espectacular atajada de Martínez en la ajustada victoria 1-0 del Nottingham Forest sobre el Aston Villa en la ida de semifinales de la Europa League.
El portero argentino protagonizó la jugada del partido en el City Ground al detener un disparo de Igor Jesús con una gran reacción en la primera parte. Aun así, el Forest ganó gracias a un penalti de Chris Wood en la segunda parte, señalado tras revisar el VAR una mano de Lucas Digne. El resultado otorga una ligera ventaja al Forest de cara al partido de vuelta en Villa Park, donde ambos equipos se jugarán el pase a la final.
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Gibbs-White reacciona con incredulidad ante la hazaña de Martínez
Tras el partido, Gibbs-White admitió que no podía creer que el portero del Villa hubiera detenido su disparo. El internacional inglés elogió la reacción de Martínez, quien realizó la parada de la noche.
«De hecho, ¿cómo detuvo eso?», declaró a TNT Sports. «¿Cómo lo detuvo? Hizo una similar el año pasado. Le gritaba a Igor: "¿Cómo no marcaste eso?". Pero todo el mérito es del portero, fue una gran atajada».
Elogios para el entrenador
Sin embargo, Gibbs-White elogió a su entrenador, Vitor Pereira. El mediocampista de 26 años atribuyó el éxito del Forest en la Europa League a las ideas y tácticas del técnico.
«Ha sido clave en nuestro reciente éxito gracias a sus ideas y tácticas», añadió. «Su forma de ver el fútbol, con pasión, agresividad y lucha, se nota en nuestro juego. Hoy el ambiente ha sido increíble y el equipo ha estado a la altura».
«Tuvimos el control del partido; incluso cuando ellos tenían el balón. No nos sentíamos cómodos, porque obviamente tienen mucho talento y son peligrosos, pero con el balón estábamos tranquilos, seguros y creamos ocasiones para marcar el 1-0 antes».
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¿Y ahora qué?
El partido marcó un hito para ambos clubes: el Nottingham Forest busca su primera final europea desde la década de 1980, y el Aston Villa busca su primer título continental en décadas.
En la vuelta, los villanos deben remontar el gol en contra para llegar a la final de la Europa League, mientras que los foresters buscarán mantener su ventaja y prolongar una campaña europea en la que ya han eliminado a varios rivales de peso.