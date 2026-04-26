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Endrick Gabriely Miranda Lyon 2025-26Getty/Instagram
Donny Afroni

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Cómo Gabriely Miranda, esposa de Endrick, influyó en su fichaje tras sentir que el Real Madrid le «quitó el patio de recreo» al joven prodigio brasileño de 19 años

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Douglas Sousa, padre de Endrick, critica la gestión del Real Madrid y afirma que el club le quitó su «espacio de juego». El jugador ha recuperado su nivel en el Lyon, gracias en parte a la influencia de su esposa.

  • La analogía del «patio de recreo» que explica la frustración de Endrick en Madrid

    El Real Madrid vuelve a ser criticado por su gestión de jóvenes talentos tras las declaraciones de la familia de Endrick. El joven brasileño, que llegó con grandes expectativas, apenas jugó con Xabi Alonso y fue cedido al Lyon en invierno. Esa decisión ha mejorado su rendimiento y mentalidad en el campo.

    Al recordar su paso por España, Douglas Sousa lo resumió con una imagen clara: «Le quitaron su campo de juego», dijo a ESPN Brasil.

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    Gabriely Miranda influyó en el fichaje por el Lyon

    Sousa admitió que el fichaje por la Ligue 1 no fue una decisión fácil y que el entorno del jugador fue clave. Destacó el papel decisivo de la esposa de Endrick, Gabriely Miranda, en las negociaciones que llevaron al joven a Francia en busca de minutos de juego. «Mi nuera (la esposa de Endrick) fue fundamental para que fichara por el Lyon. Eso es lo que nos importa: verle feliz», concluyó Sousa.

  • Redescubriendo la felicidad y la forma física en Francia

    Desde su fichaje por el Lyon, Endrick parece otro jugador. Con siete goles y siete asistencias en 18 partidos, se ha convertido en clave del ataque francés. Su último gol y asistencia ante el PSG confirman que la regularidad saca lo mejor del exPalmeiras.

    Su padre atribuye este regreso a la forma a la alegría de volver a jugar: «Endrick siempre dice que el campo es su patio de recreo. Solo quería jugar. Se lo quitaron un tiempo, pero ahora lo ha recuperado en Lyon y todos estamos felices».

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    Los sueños del Mundial se vislumbran en el horizonte

    A pocos meses del Mundial 2026, el repunte de Endrick lo vuelve a poner en la mira internacional. Su padre asegura que sus recientes actuaciones envían un mensaje claro al cuerpo técnico de la selección: está listo para liderar el ataque tras un invierno complicado.

    «Las expectativas son altas. Después de lo que demostró contra el PSG, hay razones claras para que [Carlo] Ancelotti le preste mucha atención», señaló Sousa. Y añadió: «Sigue siendo humilde y está concentrado. Si mantiene este nivel en los próximos cuatro partidos, se ganará un lugar en el Mundial».

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