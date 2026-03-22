Como, Fábregas: «Nuestra Champions es la de los valores y la humildad. Hace solo seis o siete años estábamos en la Serie D»

«Nuestra Champions es la del valor y la humildad de trabajar en un club serio con visión de futuro. Hay victorias y victorias, y hoy para nosotros ha sido la más importante: hemos perdido a una persona muy importante para el club y queríamos mostrarle nuestro respeto. Hoy es importante recordar a Michael Hartono y enviar un abrazo a su familia».





«Contra el Pisa ha sido un partido diferente a los últimos; hemos atacado los espacios en los dos primeros goles y después hay dos opciones: el equipo que te ataca o el equipo que no se abre. Hemos sido inteligentes, ha sido una experiencia más para seguir creciendo».





«Se respira un ambiente muy bueno, la gente está satisfecha, pero todos queremos más. La gente está disfrutando del camino; hace seis o siete años éramos un equipo un poco más provincial en la Serie D, ahora estamos dando pasos adelante con jugadores jóvenes y es difícil no enamorarse de ellos por todo lo que aportan. Cuando las cosas van bien, nos mantenemos humildes; cuando no van bien, mantenemos la calma porque sabemos adónde queremos llegar».





«¿Jesús Rodríguez? Recibió dos golpes, uno al principio y otro poco antes de la media hora: no podía seguir. Es un jugador que se destaca en los duelos, ya se veía después del primer golpe que no estaba bien. Es una pena, sentía que era un partido para él y sus características, pero así es el fútbol y tenemos que seguir adelante».



