El Brighton recibió varias negativas del Colonia por El Mala. Según se sabe, los «corderos» piden 50 millones de euros por el jugador de 19 años. El Brighton, dirigido por Fabian Hürzeler, no quiere pagar más de 35 millones y, según el Kölner Stadt-Anzeiger, ya se retiró de las negociaciones. Antes, se había informado de un acuerdo verbal entre el jugador, su hermano Malek, sus padres y el Brighton para un traspaso en verano.

Chelsea y Newcastle siguen al jugador, mientras que el Bayern, aunque vigilante, no parece dispuesto a presentar oferta. Según varios medios, los bavaros priorizan a Anthony Gordon (Newcastle) y Yan Diomande (RB Leipzig), y ya tendrían luz verde del comité liderado por Uli Hoeneß para fichar al primero.