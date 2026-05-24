Cómo Cristiano Ronaldo se convirtió en un «genio»: un exjugador de Portugal explica por qué nunca votó a Lionel Messi en el Balón de Oro

Scolari, quien dirigió la selección portuguesa entre 2003 y 2008, afirmó que la diferencia entre Messi y Ronaldo radica en el origen de su talento.

En una entrevista con el programa Abre Aspas, recordó una conversación con la estrella argentina: «Messi me dijo: “Jefe, nunca me votaste para el Balón de Oro, siempre votaste a Cristiano”. Y yo le respondí: “Tengo que votar a Cristiano, es como un hijo para mí”. Messi es un genio. Si cierra los ojos, sabe dónde está el balón. Cristiano no nació genio; lo se volvió por voluntad y dedicación».