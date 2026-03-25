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¿Cómo crea ambiente el DJ Diogo Dalot en el Manchester United? El defensa portugués explica las canciones que elige para animar a los «Diablos Rojos»
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Dalot asume nuevas responsabilidades en el Manchester United
Dalot lleva varios años encargándose de crear el ambiente musical en Old Trafford, tras haberse convertido en un fijo del equipo de la Premier League tras su cesión al AC Milan en la temporada 2020-21. Ha disputado más de 50 partidos en todas las competiciones en cada una de las dos últimas temporadas.
Como figura destacada de la plantilla del primer equipo del United, ha asumido plenamente unas responsabilidades que van mucho más allá de limitarse a cumplir con su trabajo diario. Dalot está encantado de que se le haya confiado la tarea de elegir la música de fondo que anima a todo el equipo antes de que el balón empiece a rodar.
¿Cómo decide Dalot qué poner cuando hace de DJ en el vestuario?
En una entrevista con GOAL, organizada en colaboración con DHL Express, el socio logístico oficial del Manchester United, Dalot respondió a la pregunta de cómo elige la música que pone y si esas decisiones se ven influidas por los rivales a los que se van a enfrentar: «Llevo mucho tiempo siendo el DJ del vestuario, ¡y no es nada fácil intentar contentar a 25 jugadores con gustos diferentes! Siento la presión porque no quiero poner una canción mala, pero ahora estoy en una etapa en la que puedo elegir las canciones que quiero mientras tengo en cuenta las peticiones. Lo enfoco de manera profesional; tengo que pensar en la energía del vestuario. A veces necesito animar el ambiente y otras veces la gente necesita su propio espacio; todo depende del partido».
Dalot forma parte del grupo de seis líderes de Old Trafford creado por el exentrenador Ruben Amorim, del que también forman parte el capitán del club Bruno Fernandes, el experimentado defensa Harry Maguire, el campeón del mundo Lisandro Martínez, el lateral marroquí Noussair Mazraoui y el veterano portero Tom Heaton.
Añadió sobre haber sido elegido: «Ser nombrado parte del equipo de liderazgo de seis personas del United me da mucha responsabilidad extra. Es un papel que me ha resultado bastante natural, más que algo forzado, pero también es un proceso de aprendizaje. Cuando hay tantas personalidades diferentes en un vestuario, hay que encontrar la manera de conectar con todos en distintos momentos. Me da esa responsabilidad extra de estar a la altura de los estándares del club e intentar mantener a todos en el buen camino».
- DHL/Manchester United
Cómo el Manchester United ha contribuido a la construcción de un campo de última generación en Tailandia
El Manchester United sigue difundiendo esa filosofía por todo el mundo: el gigante de la Premier League se ha asociado con DHL Express para entregar un campo de fútbol de calidad profesional y apto para cualquier clima a una de las comunidades más aisladas geográficamente del mundo. Situada a 140 km y a más de cuatro horas de la ciudad importante más cercana, Chiang Mai, y a dos horas y media de ida y vuelta del campo de fútbol operativo más cercano, Mae Suek, en Tailandia, alberga 11 aldeas y 11.577 personas que comparten su amor por el deporte rey y, en particular, por el Manchester United.
Con la presencia especial del ex lateral izquierdo de los Red Devils, Patrice Evra, en la inauguración oficial de este emocionante proyecto, el actual capitán del United, Fernandes, declaró: «Son proyectos como este los que inspiran a los niños de todo el mundo a creer que algún día podrán jugar en el Teatro de los Sueños. El disfrute y la pasión por jugar al fútbol son los mismos, ya sea en el campo local o ante 75 000 aficionados en Old Trafford. Es un gran proyecto y sé que lo disfrutarán tanto los niños como toda la comunidad de Mae Suek».
El delantero de los Red Devils, Matheus Cunha, añadió, tras haber comenzado su carrera en su Brasil natal antes de marcharse a Europa: «Cuando echo la vista atrás a mi experiencia de niño, todo giraba en torno a jugar con total libertad. Nunca pensaba en tácticas, ¡simplemente jugaba! Esa libertad me ayudó mucho a mejorar porque me permitió conocer a gente de todas las edades, y cada uno me enseñó algo nuevo. Tener un entrenador y un lugar donde jugar me ayudó a convertirme en una mejor persona a medida que crecía. Mi infancia estuvo marcada por ese sueño de convertirme en futbolista, así que es increíble ver a estos niños tener esa misma oportunidad, con la ayuda de este campo de nivel profesional».
Los sueños de la infancia nunca deben considerarse demasiado ambiciosos
Dalot sabe lo que hace falta para hacer realidad los sueños de la infancia y añadió que la cultura de base debe seguir siendo una parte integral del deporte actual: «Cuando quieres ser futbolista, tienes que empezar por algún sitio. Este gesto puede ayudar a cumplir el sueño de muchos niños que desearían estar en la posición en la que yo me encuentro hoy. Si no tienen un campo donde jugar o unas instalaciones donde puedan ser felices y disfrutar de este hermoso deporte, alcanzar esos sueños se vuelve aún más difícil. Es una campaña extraordinaria, y sería una experiencia increíble para nosotros saber algún día que un futuro jugador del Manchester United comenzó su carrera gracias a esta ayuda».
- DHL/Manchester United
Dalot ayuda al Manchester United a forjar su camino hacia los títulos
Dalot comenzó su carrera en su país natal, en el Oporto, antes de fichar por el United en 2018. Tiene un contrato que le llevará a cumplir una década de fiel servicio en Old Trafford, con el objetivo de ayudar a mantener al club en una trayectoria ascendente que hace que los rumores sobre futuras aspiraciones al título de la Premier League —junto con la lucha por más trofeos nacionales y continentales— cobren cada vez más fuerza.
DHL Express, socio logístico oficial del Manchester United, entregó un campo de fútbol de calidad profesional y apto para cualquier clima en Mae Suek, Tailandia, para la campaña «Delivering Dreams». Más información aquí: https://inmotion.dhl/en/manchester-united/delivering-dreams