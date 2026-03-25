¿Cómo crea ambiente el DJ Diogo Dalot en el Manchester United? El defensa portugués explica las canciones que elige para animar a los «Diablos Rojos»

El Manchester United sigue difundiendo esa filosofía por todo el mundo: el gigante de la Premier League se ha asociado con DHL Express para entregar un campo de fútbol de calidad profesional y apto para cualquier clima a una de las comunidades más aisladas geográficamente del mundo. Situada a 140 km y a más de cuatro horas de la ciudad importante más cercana, Chiang Mai, y a dos horas y media de ida y vuelta del campo de fútbol operativo más cercano, Mae Suek, en Tailandia, alberga 11 aldeas y 11.577 personas que comparten su amor por el deporte rey y, en particular, por el Manchester United.

Con la presencia especial del ex lateral izquierdo de los Red Devils, Patrice Evra, en la inauguración oficial de este emocionante proyecto, el actual capitán del United, Fernandes, declaró: «Son proyectos como este los que inspiran a los niños de todo el mundo a creer que algún día podrán jugar en el Teatro de los Sueños. El disfrute y la pasión por jugar al fútbol son los mismos, ya sea en el campo local o ante 75 000 aficionados en Old Trafford. Es un gran proyecto y sé que lo disfrutarán tanto los niños como toda la comunidad de Mae Suek».

El delantero de los Red Devils, Matheus Cunha, añadió, tras haber comenzado su carrera en su Brasil natal antes de marcharse a Europa: «Cuando echo la vista atrás a mi experiencia de niño, todo giraba en torno a jugar con total libertad. Nunca pensaba en tácticas, ¡simplemente jugaba! Esa libertad me ayudó mucho a mejorar porque me permitió conocer a gente de todas las edades, y cada uno me enseñó algo nuevo. Tener un entrenador y un lugar donde jugar me ayudó a convertirme en una mejor persona a medida que crecía. Mi infancia estuvo marcada por ese sueño de convertirme en futbolista, así que es increíble ver a estos niños tener esa misma oportunidad, con la ayuda de este campo de nivel profesional».