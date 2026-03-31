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Alessia Russo Arsenal GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Cómo Alessia Russo se convirtió en una de las delanteras más temibles de Europa, con la estrella del Arsenal y de la selección inglesa de nuevo en la pugna por el Balón de Oro

Analysis
Arsenal Women
A. Russo
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Women's football
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Chelsea FC Women vs Arsenal Women

Las conversaciones sobre la capacidad goleadora de Alessia Russo han dominado los comentarios en torno a la internacional inglesa durante la mayor parte de su carrera profesional hasta la fecha. Esto ha cobrado especial relevancia desde su fichaje por el Arsenal, procedente del Manchester United, hace tres años, y el interés ha aumentado debido a ese cambio y al hecho de que se ha convertido en la delantera centro titular de las Lionesses. Pero, sobre todo durante la última semana, Russo ha demostrado los notables avances que ha logrado para que esos comentarios queden obsoletos.

El martes pasado, la delantera marcó un gol contra el Chelsea que fue sencillamente espectacular. Con un remate de volea, tras un primer toque que preparó la jugada a la perfección, le dio al Arsenal una ventaja crucial de 3-1 de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que se disputará el miércoles en Stamford Bridge. Cuatro días después, volvió a la carga, marcando un hat-trick en la primera parte mientras las Gunners goleaban al Tottenham por 5-2 en el derbi del norte de Londres.

Rompió el empate con un cabezazo y redondeó su triplete tras un regalo de la portera del Tottenham, Lize Kop, pero fue quizás el segundo gol el que mejor resumió el momento en el que se encuentra Russo. Con una carrera oportuna a la espalda de la defensa de los Spurs, regateó a Kop y ni siquiera levantó la vista para ver dónde estaba la portería antes de batir a Toko Koga, la defensora del Tottenham que cubría la línea de gol. Fue el décimo gol de Russo en sus últimos ocho partidos con el club y la selección.

La temporada pasada, Russo marcó 19 goles, lo que ayudó al Arsenal a ganar la Liga de Campeones y a Inglaterra a ganar la Eurocopa, lo que le valió el tercer puesto en la votación del Balón de Oro. Ha superado esa cifra esta temporada, con 23 goles en una campaña en la que la estrella inglesa se ha adaptado y mejorado de nuevas formas, para mantener en marcha la defensa del título europeo de las Gunners y sus opciones de ganar el Balón de Oro de 2026.

  • Alessia Russo Arsenal WSL 2025-26Getty

    Preguntas que hay que responder

    El Arsenal fichó a Russo como agente libre durante el mandato del exentrenador Jonas Eidevall, quien, de hecho, había intentado ficharla del United seis meses antes por una cantidad que habría supuesto un récord mundial en aquel momento. Como era de esperar, dado que se encontraba a mitad de la temporada 2022-23, el United no aceptó la oferta de 500 000 £ (620 000 $) de sus rivales de la Superliga Femenina, pero el hecho de que los Gunners hicieran ese esfuerzo lo decía todo en cuanto a la valoración que Eidevall tenía de la jugadora.

    Sin embargo, cuando Russo llegó al norte de Londres, Eidevall recibía constantemente preguntas sobre su capacidad goleadora. La internacional inglesa era claramente excelente en muchos aspectos; su juego de espaldas a la portería es de los mejores del mundo, mientras que su capacidad para bajar al centro del campo o abrirse a la banda para participar en la construcción del juego, y ser una pieza clave en ello, quedó inmediatamente patente. Pero a la hora de meter el balón en la portería, Russo no siempre parecía tener un talento natural, sobre todo porque no siempre ocupaba las posiciones que ocuparía una delantera centro típica.

    «Ya dije desde el principio que su capacidad de definición es la mejor con la que he trabajado nunca», afirmó Eidevall antes de la temporada 2024-25. «Lo importante con Alessia es que se desarrolle y juegue, y que se encuentre cada vez más en posiciones de gol. Creo que, como delantera, ese debe ser tu objetivo en todo momento: estar en las posiciones correctas, porque si lo estás, los goles llegan como consecuencia. Si tiene suficientes oportunidades de gol, los goles seguro que llegan».

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    Mejoras notables

    Tanto la selección inglesa como el Arsenal se esforzaron por colocar a Russo en posiciones de remate con mayor frecuencia. Como resultado, sus estadísticas subyacentes mejoraron y, tal y como predijo Eidevall, su número de goles fue aumentando a lo largo de la temporada. Tras marcar 16 goles en todas las competiciones de clubes en la temporada 2023-24, Russo anotó 20 el año pasado y lleva 19 esta temporada, lo que le permitiría mejorar su cuenta goleadora por quinta temporada consecutiva si se tienen en cuenta también sus etapas en el United.

    Y aunque Eidevall insistía en que su definición siempre había sido fantástica, también hay una clara mejora en ese aspecto. Quizá parte de ello se deba a la serenidad de Russo ante la portería, que se ha beneficiado de la regularidad con la que se encuentra en esas posiciones, pero era difícil ver el magnífico remate de Russo contra el Chelsea la semana pasada y no pensar que también ha dado un gran salto en ese aspecto, aunque no fuera el área clave que necesitaba mejorar.

    «Es una de las mejores rematadoras que he visto», declaró este fin de semana Renee Slegers, actual entrenadora del Arsenal y asistente de Eidevall durante su etapa al frente del equipo.

    «Creo que en los partidos, lo que se ve ahora es que, cuando llega a los espacios adecuados en el momento oportuno, tiene mucha convicción en lo que hace y creo que eso es lo que la ha llevado a otro nivel», había dicho Slegers unos días antes, tras la victoria sobre el Chelsea. «Ya estaba casi al más alto nivel, pero ahora mismo está ganando esos pequeños márgenes».

  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Adaptarse y prosperar

    Lo más impresionante de todo es que Russo ha sido capaz de demostrar todo eso incluso cuando ha jugado como número 10. Esa fue la posición en la que fue titular cuando el Arsenal recibió al Chelsea la semana pasada y también cuando venció al West Ham el fin de semana pasado. Marcó en ambos partidos.

    «Es algo con lo que quizá al principio me costó un poco», admitió Russo el sábado, en declaraciones a Sky Sports tras la victoria sobre el Tottenham. «Creo que ahora entiendo un poco mejor los detalles del 10, me resulta un poco más fácil. Con el balón, me gustan ambas posiciones, porque me permiten desarrollar diferentes facetas de mi juego».

    Eso siempre ha parecido una especie de dilema sin salida con Russo. Si la empujas a ser una número 9 más tradicional, una cazadora de goles constante en el área, desanimándola a abrirse a la banda o a bajar a crear juego para las demás, ¿pierdes parte de lo que la hace grande? Pero puede que Slegers haya dado en el clavo a la hora de permitir que brillen todas las facetas del juego de Russo.

  • Alessia Russo Stina Blackstenius Arsenal training 2026Getty Images

    El dúo letal

    Esto no se debe solo a que Slegers esté alineando ocasionalmente a Russo en la posición de número 10, sino también a que la está incluyendo en el once inicial junto a Stina Blackstenius con mayor frecuencia. Era una táctica con la que Eidevall coqueteaba de vez en cuando, pero que solo adoptaba en contadas ocasiones. Slegers, sin embargo, la ha utilizado con más asiduidad, sobre todo últimamente, y ha visto florecer la compenetración entre ambas.

    Esto permite a Russo ocupar espacios más retrasados sin que el Arsenal se vea privado de una presencia constante en el área, al tiempo que aporta un aire de imprevisibilidad al ataque de las Gunners. Esto se debe a que Blackstenius ha demostrado su fortaleza ocupando también otras posiciones, lo que permite a Russo irrumpir en los espacios del número 9, sorprendiendo en ocasiones a la defensa rival.

  • Alessia Russo Arsenal UWCL trophy 2025Getty Images

    Una visión más amplia

    Russo no es una goleadora como, por ejemplo, Khadija Shaw, del Manchester City, o Ewa Pajor, del Barcelona. En las cinco principales ligas europeas, nadie ha marcado más goles esta temporada que Shaw, mientras que Pajor ocupa el tercer puesto en esa clasificación. Claudia Pina, del Barcelona, una delantera más versátil, se sitúa entre las dos delanteras tradicionales de la lista.

    Pero Russo sigue mejorando en ese aspecto sin dejar de brillar en su juego integral, lo que permite que el equipo en el que milita también tenga éxito. Al fin y al cabo, eso es lo más importante en el fútbol, y también influye a la hora de optar a algo como el Balón de Oro.

    Las contribuciones de Russo al Arsenal y a Inglaterra la temporada pasada no se limitaron a sus goles, ni siquiera a sus asistencias. Lo que hizo sin la posesión del balón, o cuando su equipo sí la tenía, también fue vital y ayudó a las Gunners a ganar la Liga de Campeones, mientras que las Lionesses se hicieron con la Eurocopa 2025, dos logros que contribuyeron a que Russo subiera en la clasificación del Balón de Oro.

    Cada equipo exige cosas diferentes a su delantera centro y, tanto para el Arsenal como para Inglaterra, la jugadora de 27 años cumple todos los requisitos.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Argumentos a favor de su candidatura al Balón de Oro

    La carrera por el Balón de Oro de 2026 se presenta interesante. Aitana Bonmati ha ganado los tres últimos Balones de Oro, pero esta vez tendrá que ceder su corona, ya que, por desgracia, se ha perdido la mayor parte de la temporada por lesión. A pesar de ello, el Barça ha estado sobresaliente y parece el principal favorito para la Liga de Campeones, por lo que Pina, Pajor y Alexia Putellas serían las favoritas para la ganadora de 2026, con otras aspirantes que dependerán de quién esté a la altura del reto de plantar cara a las catalanas por el gran trofeo.

    Eso es lo que hicieron Russo y el Arsenal el año pasado, al derrotar al Barça en la final y causar una auténtica sorpresa. Ese triunfo no resultó ser el catalizador para el desafío por el título de la WSL que muchos esperaban esta temporada, pero, salvo un colapso en Stamford Bridge el miércoles, las Gunners siguen en camino de defender su corona europea.

    Mientras eso siga siendo así, es probable que Russo vuelva a estar entre las favoritas cuando llegue la noche del Balón de Oro, ya que sus continuas mejoras y su rendimiento constante demuestran por qué se lo merece.

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