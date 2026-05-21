Tras nueve años en Anfield, con dos Premier League, una Champions, cuatro Botas de Oro y tres premios PFA al Jugador del Año, Salah se marcha.

Su contrato se rescindirá 12 meses antes de tiempo, lo que permitirá al delantero de 33 años buscar un nuevo reto, mientras se le vincula con equipos de Europa, la MLS y la Liga Profesional de Arabia Saudí.

Se va como una leyenda moderna de los Reds, con más de 250 goles, aunque su última temporada fue complicada. Tras quedar en el banquillo a finales de 2025, acusó al club y a su cuerpo técnico de traicionarlo.