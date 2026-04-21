NWSL
Traducido por
Columbus tendrá un equipo de expansión de la NWSL, que ya suma 18 franquicias
- Getty Images Sport
Columbus obtiene la 18.ª franquicia de la NWSL
El 21 de abril, en directo desde el ScottsMiracle-Gro Field, Columbus (Ohio) se convirtió en la franquicia 18 de la Liga Nacional de Fútbol Femenino.
Se suma a Boston, Denver y Atlanta como nuevos equipos de expansión. Columbus y Atlanta debutarán en la primavera de 2028.
- Getty Images
La familia Haslam será la propietaria del nuevo equipo de expansión de la NWSL de Columbus
«La NWSL ha concedido oficialmente una franquicia de expansión a Columbus. El club será propiedad de la familia Haslam y lo gestionará Haslam Sports Group, el mismo grupo que dirige el Columbus Crew (MLS), los Cleveland Browns (NFL) y los Milwaukee Bucks (NBA), con Dee y Jimmy Haslam al frente junto a los socios gerentes Whitney Haslam Johnson y JW Johnson».
- Getty Images Sport
«Columbus es justo el mercado y el grupo de propietarios con los que queremos crecer».
El nuevo club de la NWSL jugará en el ScottsMiracle-Gro Field, un estadio de césped natural con capacidad para 21 700 espectadores en el centro de Columbus. Inaugurado en 2021, el recinto alberga al Columbus Crew de la Major League Soccer y será reformado para incluir vestuarios e infraestructura de apoyo para la NWSL.
«La llegada de Columbus, un mercado consolidado con aficionados apasionados y primera infraestructura, refleja el creciente interés por la NWSL y el deporte femenino», afirmó la liga. «Con las expansiones en Boston, Denver y Atlanta, estamos creciendo de forma planificada y Columbus es el socio ideal para nuestro futuro».
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
Según Sportico, los Haslam pagaron 205 millones de dólares por el nuevo equipo de la NWSL, superando los 165 millones que costó el de Atlanta.
Haslam Sports Group confirmó su interés en febrero.
La NWSL llega a Columbus.