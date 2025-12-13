Colorado Rapids ficharían a Matt Wells, auxiliar del Tottenham, como su nuevo entrenador

Wells es actualmente parte del personal de Thomas Frank en los Spurs y previamente trabajó bajo las órdenes de Ange Postecoglou, donde asumió una responsabilidad significativa durante las sesiones de entrenamiento y la preparación de los partidos.

Antes de regresar al norte de Londres, Wells fue asistente de Scott Parker en Fulham, Bournemouth y Club Brugge, un período que incluyó ascensos y experiencia europea. También comenzó su carrera como entrenador en la academia del Tottenham, donde dirigió al equipo Sub-18 del club.

The Athletic informa que Colorado se ha sentido alentado por el historial y potencial de Wells, creyendo que encaja con el deseo del club de tener un enfoque cohesivo entre la dirección técnica y el reclutamiento, mientras busca elevar a un núcleo joven.