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¿Coleen acompañará a Wayne Rooney en el Mundial 2026? Se rumorea que tiene «recuerdos» desagradables, mientras la leyenda del Manchester United se prepara para regresar a Estados Unidos
Las tensiones recientes y un verano de distanciamiento
Rooney se prepara para regresar a Norteamérica, pero podría viajar sin su esposa. Fuentes cercanas indican que Coleen ve el torneo de seis semanas como un descanso necesario. Recientemente celebraron su 40.º cumpleaños en su mansión de Cheshire valorada en 20 millones de libras, pero la tensión persiste tras sus últimas travesuras.
«Coleen sigue furiosa con Wayne por su comportamiento en los BRIT Awards; de nuevo toda la atención se centra en su matrimonio y no en su trabajo», reveló una fuente a Heat World. La tensión viene de las juergas nocturnas de Rooney en febrero, que volvieron a poner su vida privada bajo el microscopio.
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Recuerdos desagradables de Estados Unidos
El regreso a Estados Unidos genera sentimientos encontrados en la familia Rooney. Wayne ya vivió allí como jugador y entrenador del D.C. United, pero su paso estuvo marcado por incidentes fuera del campo, como una detención por embriaguez pública en un aeropuerto en 2018. Según se informa, este historial ha hecho que Coleen no quiera mudarse allí ni visitar el país con frecuencia durante el próximo torneo.
Una fuente cercana asegura: «Coleen no guarda buenos recuerdos del año que pasó allí, así que no quiere volver, a menos que Inglaterra lo haga bien. Si eso ocurre, llevará a los niños a un par de partidos».
Una última oportunidad en el mundo de los comentaristas
Tras un paso como entrenador que no cumplió las expectativas, Rooney ha encontrado una nueva vocación en los medios. Sin embargo, su esposa le ha advertido sobre su conducta al representar a la cadena nacional en el extranjero. El próximo Mundial es clave para que consolide su imagen como analista y deje atrás su fama de fiestero.
«Ella espera que se comporte durante el Mundial. Está ahí para trabajar, y no quedará bien que se emborrache mientras le paga la BBC», añadió la fuente. «Ahora que tiene un trabajo a tiempo completo en Match Of The Day, ella le ha dicho que no debe desperdiciar esta oportunidad, ya que le dará la posibilidad de avanzar en su carrera».
- Instagram: @waynerooney @coleen_rooney
Conciliar la vida laboral y familiar
Mientras Wayne se centra en sus compromisos mediáticos en Estados Unidos, la carrera de Coleen brilla. Tras su paso por «I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!» en 2024, lanzó una gama de colágeno, una línea de moda con Primark y ahora graba un reality para Disney+. Su agenda ha convertido esta separación en una solución práctica, no definitiva.
«Coleen siempre ha apoyado a Wayne y, por supuesto, quiere que vuelva tras el Mundial, pero cree que este descanso le vendrá bien», concluyó la fuente. «Ella puede irse con los niños, la familia y los amigos, y él puede concentrarse en el trabajo. Primero tendrán unas vacaciones familiares centradas en los niños y, después, ella tendrá tiempo para sí misma, algo que se merece de todo corazón».