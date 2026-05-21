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Cole Palmer y Phil Foden podrían quedarse fuera de la selección inglesa para el Mundial tras filtrarse la convocatoria de Thomas Tuchel
Foden y Palmer podrían quedarse fuera
A pesar de su talento, Foden ha tenido una temporada irregular en el Manchester City de Pep Guardiola: solo ha sido titular en 22 partidos de la Premier League y ha marcado siete goles.
Según The Athletic, tampoco viaja Palmer, pese a jugar 33 partidos con el Chelsea, marcar 10 goles y dar tres asistencias. En cambio, el exdelantero del Brentford Ivan Toney, hoy en el Al-Ahli saudí, sí entra en la lista de Tuchel para el Mundial a pesar de haber jugado menos de cinco minutos con la selección.
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La reorganización defensiva deja fuera a Shaw y Tomori
La posición de lateral izquierdo lleva meses generando controversia, pero parece que Shaw no resolverá los problemas de Tuchel. Aunque apareció en la lista provisional de 55 jugadores y la afición pedía su llamada, todo indica que el lateral del United se quedará fuera, igual que Maguire, que ya confirmó que no pasó el corte final. En su lugar, podrían entrar Dan Burn, del Newcastle United, y el joven del Manchester City Nico O’Reilly.
El defensa del AC Milan, Fikayo Tomori, también se queda fuera. Pese a sus actuaciones en la Serie A, se prevé que Tomori quede fuera junto a Maguire. Esta doble omisión allana el camino para que John Stones recupere su puesto en el centro de la zaga. Aunque Stones ha sufrido lesiones esta temporada en el City, Tuchel valora su habilidad técnica y experiencia.
Las estrellas del Arsenal y Henderson conservan sus puestos
Aunque algunos veteranos se retiran, Levi Colwill, del Chelsea, aún espera entrar en la convocatoria tras recuperarse de una larga lesión de rodilla. Para el Arsenal, todo está más claro. Según The Athletic, Noni Madueke superará el corte final y se unirá a sus compañeros de los Gunners Bukayo Saka y Declan Rice, formando un sólido núcleo londinense en la selección. También está previsto que el centrocampista del United Kobbie Mainoo viaje a Norteamérica.
Por su liderazgo, se espera que el centrocampista del Brentford Jordan Henderson mantenga su lugar. Henderson ha sido clave para Tuchel, quien valora su influencia en el vestuario. Con el torneo a punto de empezar el 11 de junio, el técnico alemán combina lugartenientes de confianza y delanteros en forma para superar una complicada fase de grupos.
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Comienza el camino hacia el Mundial
Inglaterra iniciará su preparación con amistosos contra Nueva Zelanda y Costa Rica, última oportunidad para que los 26 convocados se compenetren antes del debut mundialista ante Croacia el 17 de junio. Después enfrentará a Ghana y Panamá para cerrar la fase de grupos.