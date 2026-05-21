Cole Palmer y Phil Foden podrían quedarse fuera de la selección inglesa para el Mundial tras filtrarse la convocatoria de Thomas Tuchel

A pesar de su talento, Foden ha tenido una temporada irregular en el Manchester City de Pep Guardiola: solo ha sido titular en 22 partidos de la Premier League y ha marcado siete goles.

Según The Athletic, tampoco viaja Palmer, pese a jugar 33 partidos con el Chelsea, marcar 10 goles y dar tres asistencias. En cambio, el exdelantero del Brentford Ivan Toney, hoy en el Al-Ahli saudí, sí entra en la lista de Tuchel para el Mundial a pesar de haber jugado menos de cinco minutos con la selección.