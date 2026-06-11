El exentrenador del Real Madrid, Ancelotti, no pudo contar este verano con Rodrygo. El delantero sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) a principios de marzo.

Rodrygo, que acababa de volver de otra lesión, se echó al suelo agarrándose la rodilla derecha durante la victoria del Madrid sobre el Getafe. Las pruebas del día siguiente confirmaron el peor pronóstico, por lo que el jugador de 25 años se perderá la oportunidad de redimirse tras fallar el penalti que eliminó a la Seleção ante Croacia en los cuartos de final del torneo de 2022.

Brasil ha sufrido más lesiones que la mayoría: su compañero en el Madrid, Éder Militão, se operó del muslo en abril y no estará hasta octubre, tras romper los ligamentos cruzados de ambas rodillas en 15 meses.

La más decepcionante puede ser la del joven Estevao, que se lesionó el isquiotibial con el Chelsea en abril y no llegó a recuperarse. Con cinco goles en sus últimas seis internacionalidades, su ausencia priva a Brasil de un talento en pleno ascenso.