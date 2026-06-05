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World Cup missing stars GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Cole Palmer, Rodrygo y otras estrellas que no jugarán el Mundial de 2026

Analysis
World Cup
C. Palmer
Rodrygo
Estevao
X. Simons
T. Alexander-Arnold
J. Pedro
E. Camavinga
F. Lopez
P. Foden
D. Huijsen
H. Ekitike
J. Cardoso
Inglaterra
Brazil
Francia
España
Alemania
Holanda
USA
Mexico
H. Maguire
Eder Militao
S. Gnabry
M. de Ligt
K. Mitoma
C. Baumgartner
Austria
Japan
FEATURES

El Mundial de 2026 ya casi está aquí. Tras años de espera, eliminatorias emocionantes y muchas noticias —buenas y malas— sobre la fase final de la FIFA, jugadores y entrenadores de todo el mundo ultiman sus preparativos y llegan a Estados Unidos, México y Canadá para disputar el mayor torneo internacional de fútbol de la historia.

A pocos días del inicio del torneo en Ciudad de México, el 11 de junio, la expectación crece, pero los aficionados también retienen el aliento cada vez que una estrella se lesiona o es dejada fuera de la convocatoria.

A esto se suman las ausencias de quienes, pese a estar en equipos clasificados, se perdieron la cita por lesión o por no convencer a sus seleccionadores.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Cole Palmer (Inglaterra)

    Inglaterra no es la selección más profunda, pero Thomas Tuchel podría haber formado dos plantillas con opciones de llegar lejos en la Copa América. Por eso sorprendió que dejara fuera a Cole Palmer de la lista final de 26.

    Es cierto que Palmer ha tenido altibajos físicos esta temporada en el Chelsea, pero su capacidad para cambiar un partido como titular o suplente es indudable. Además, es un lanzador de penaltis experimentado, pero el hombre que marcó el gol de Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024 no estará en el avión rumbo a Norteamérica dos años después.

    Tampoco son los únicos: Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire y Luke Shaw se quedaron fuera, y sorprende que Morgan Gibbs-White, Jarrod Bowen, Adam Wharton y Lewis Hall, tras brillar en la Premier, no hallaran sitio.

    • Anuncios
  • Joao Pedro Brazil 2026Getty Images

    Joao Pedro (Brasil)

    Palmer no fue la única estrella del Chelsea que se quedó en casa: Carlo Ancelotti también dejó fuera a Joao Pedro, pese a sus 20 goles en Stamford Bridge.

    Pedro parecía candidato a la camiseta número 9 tras jugar de titular en el amistoso ante Croacia (3-1), pero Ancelotti lo descartó por Igor Thiago, del Brentford, y se quedará con solo ocho internacionalidades.

    Tampoco fueron citados Richarlison, Savinho ni Joelinton, lo que refleja la amplia plantilla con la que cuenta Ancelotti para su primer gran torneo al frente de la selección, además de los ya descartados por lesión.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Rodrygo (Brasil)

    El exentrenador del Real Madrid, Ancelotti, no pudo contar este verano con Rodrygo. El delantero sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) a principios de marzo.

    Rodrygo, que acababa de volver de otra lesión, se agarró la rodilla derecha y se tumbó durante la victoria del Madrid sobre el Getafe. Las pruebas del día siguiente confirmaron el peor pronóstico: el jugador de 25 años se perderá la oportunidad de redimirse tras fallar el penalti que eliminó a la Seleção ante Croacia en cuartos de final de 2022.

    Brasil ha sufrido más lesiones que la mayoría: su compañero en el Madrid, Éder Militão, se operó el muslo en abril y no estará hasta octubre.

    La más decepcionante es la del joven Estevao, que se lesionó el isquiotibial con el Chelsea en abril y no llegó a recuperarse. Con cinco goles en sus últimas seis convocatorias, su ausencia priva a Brasil de un talento deslumbrante en la gran cita.

  • Dean Huijsen Spain 2026Getty Images

    Dean Huijsen (España)

    Mientras Brasil no pudo convocar a dos de sus jugadores del Real Madrid, España tomó la histórica decisión de no incluir a ningún jugador del club blanco en su primera participación mundialista.

    La ausencia más sorprendente es la de Dean Huijsen, quien tuvo una temporada irregular tras llegar del Bournemouth, pero se esperaba que fuera convocado y titular con la campeona de Europa, ya que había jugado seis de sus siete partidos con La Roja.

    En el otro extremo de su carrera, Dani Carvajal podría haber disputado su último partido con su selección, ya que el veterano lateral derecho también se quedó en casa.

    Además, las lesiones han apartado a Fermín López, autor de 30 goles y asistencias esta temporada, quien se fracturó el pie y pasó por quirófano, y al delantero del Oporto Samu Aghehowa, con rotura del ligamento cruzado anterior desde febrero.

  • Eduardo Camavinga France 2025Getty Images

    Eduardo Camavinga (Francia)

    Didier Deschamps, seleccionador francés, dejó fuera a Eduardo Camavinga del que será su último torneo al frente de la selección.

    El mediocampista vivió una segunda parte de temporada complicada en la capital española y, al haber perdido protagonismo con Les Bleus, su ausencia no sorprende.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Hugo Ekitike (Francia)

    Deschamps ya sabía que no contaría con Hugo Ekitike, quien en abril sufrió una rotura del tendón de Aquiles que lo mantendrá inactivo hasta 2027.

    Debutó en septiembre con la selección y, tras marcar 17 goles en su primera temporada con el Liverpool de Arne Slot, se había afianzado en el ataque de Francia e incluso anotó el gol de la victoria contra Brasil en marzo.

    Ahora deberá verlo todo desde casa.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Xavi Simons (Países Bajos)

    Tras alcanzar las semifinales de la Eurocopa 2024, Holanda soñaba con el título. Sin embargo, a finales de abril se confirmó que Xavi Simons se había roto el ligamento cruzado anterior en un partido del Tottenham contra el Wolverhampton.

    Aunque en su primera temporada en la Premier League, tras llegar del RB Leipzig, no mostró mucha regularidad, con Ronald Koeman se convirtió en un hombre clave y su capacidad para crear peligro en ataque se echará mucho de menos en una selección que, por lo demás, carece de talentos decisivos.

    El defensa del Manchester United Matthijs de Ligt sufre un problema similar: debió operarse la espalda y, pese a su deseo de retrasar la intervención hasta después de la Euro, no pudo hacerlo.

    Además, Koeman descartó al lateral rápido del Liverpool, Jeremie Frimpong, y al prometedor centrocampista del AZ Alkmaar, Kees Smit.

  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Serge Gnabry (Alemania)

    Alemania llega al Mundial con dudas sobre su capacidad goleadora. Julian Nagelsmann confiaba en que Serge Gnabry liderara el ataque de la “Die Mannschaft”, pues había marcado en cuatro de los siete partidos previos a la convocatoria.

    Tras una gran temporada en el Bayern de Múnich, donde brilló como 10 detrás de Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz, y alcanzó dobles dígitos en goles y asistencias, una rotura del aductor en abril lo marginó, como ya sucedió en 2018, de la convocatoria.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Kaoru Mitoma (Japón)

    Se ha hablado de Japón como posible tapado del torneo, ya que los Samurai Blue cuentan con una de las plantillas más fuertes de la historia asiática. Sin embargo, si quieren superar los octavos de final por primera vez en un Mundial, Japón deberá prescindir de su mejor jugador: Kaoru Mitoma.

    El extremo, autor del gol ante Inglaterra en el amistoso de marzo, se lastimó el isquiotibial en la recta final de la Premier con el Brighton y no llegará a tiempo.

    A esta baja se suma la de Takumi Minamino, operado de ligamento cruzado en diciembre, por lo que el ataque japonés llega mermado al torneo.

  • Johnny Cardoso USMNT 2026Getty Images

    Johnny Cardoso (Estados Unidos)

    Quedarse fuera de un Mundial es un golpe duro, más aún para los jugadores del país anfitrión. El centrocampista estadounidense Johnny Cardoso, del Atlético de Madrid, se sometió en mayo a una operación de tobillo que lo excluyó de la convocatoria de Mauricio Pochettino.

    Se suma al delantero Patrick Agyemang, quien también verá el torneo por televisión tras romperse el tendón de Aquiles con el Derby County en abril. Agyemang jugó los dos amistosos de marzo, anotó ante Portugal y llegó a seis goles en 14 partidos, pero deberá esperar para aumentar la cifra.

    De forma algo controvertida, Pochettino decidió no convocar al centrocampista ofensivo Diego Luna, a pesar de que la estrella del Real Salt Lake ha sido uno de los jugadores más regulares de la selección estadounidense en los últimos 12 meses.

  • Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Luis Ángel Malagón (México)

    México, otro anfitrión, perdió a su portero titular, Luis Ángel Malagón, quien se rompió el tendón de Aquiles con el Club América en la Liga de Campeones de la CONCACAF. “El Tri” no podrá contar con el actual ganador del Guante de Oro de la Copa Oro.

    Su baja da la oportunidad al veterano Guillermo Ochoa, que a punto de cumplir 41 años disputará su sexto Mundial.

  • Christoph Baumgartner Austria 2026Getty Images

    Christoph Baumgartner (Austria)

    Entrenadores y aficionados ruegan evitar más lesiones en las concentraciones y amistosos previos al torneo. Aun así, algunos jugadores clave ya se perdieron la competición en la recta final de la preparación.

    Tras marcar 17 goles y dar ocho asistencias con el RB Leipzig, se esperaba que Christoph Baumgartner fuera clave para Austria este verano. Sin embargo, durante el calentamiento del amistoso contra Túnez se lesionó y tuvo que dejar el campo.

    Al día siguiente se confirmó que sufría una rotura muscular en el muslo que requería cirugía y le impedía viajar a Norteamérica.

    Escocia, por su parte, perdió al mediocampista clave Billy Gilmour por una lesión de rodilla sufrida ante Curazao, por lo que el jugador del Nápoles quedó fuera de la convocatoria de Steve Clarke.