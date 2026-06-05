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Cole Palmer, Erling Haaland y Kylian Mbappé protagonizan con Kim Kardashian el nuevo vídeo que Nike lanza antes del Mundial
Nike presenta la campaña «Rip the Script», repleta de estrellas
Nike ha lanzado el vídeo «Rip the Script», de cara al Mundial 2026, con estrellas como Mbappé, Haaland, Vinícius, Palmer y leyendas como Cristiano Ronaldo, Cantona, Ronaldinho, Ibrahimovic y Drogba.
El clip celebra la creatividad del fútbol y el juego instintivo. También aparecen Kim Kardashian, Travis Scott, LeBron James y Channing Tatum, reflejo del deseo de Nike de unir fútbol y cultura popular. La campaña incluye nuevas equipaciones de federaciones, colecciones de botas actualizadas e iniciativas de base que promueven este fútbol expresivo.
Nike explica la idea que hay detrás de la campaña
Helena Thornton, vicepresidenta y directora creativa de Global Brand Voice de Nike, afirmó que los momentos más memorables del fútbol surgen cuando los jugadores confían en su instinto.
En la web oficial de Nike añadió: «Los momentos mágicos del fútbol ocurren cuando los jugadores confían en su instinto. Nos encanta un fútbol fresco, instintivo, inesperado y creativo».
Thornton añadió que la campaña busca conectar con el público moderno a través de varias plataformas: «Hicimos este vídeo para llegar a las comunidades futbolísticas donde se encuentran, no solo en una pantalla, sino en su mundo y en sus subculturas.
No queríamos seguir el manual de marketing tradicional; buscamos ofrecer algo de lo que valga la pena hablar, recortar, llevar puesto o acudir a ver: una historia que no solo se vea, sino que se haga suya. Esa es la idea que impulsa todo nuestro universo de Nike Football».
La campaña une la cultura del fútbol con la innovación en productos.
El vídeo es el eje de la campaña, pero Nike también presenta sus nuevas colecciones de federaciones con tecnología de refrigeración Aero-FIT y las actualizaciones de Mercurial, Phantom y Tiempo, diseñadas para aumentar velocidad, control y precisión.
Además, impulsa el fútbol base con el programa «Toma el Juego», que ya ha organizado más de 100 torneos mundiales para abrir caminos desde el fútbol callejero hasta el profesional. El joven Mateo, rostro de esa futura generación, aparece en el filme.
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Nike se prepara para la campaña mundial de promoción del Mundial
Nike ampliará la campaña con tiendas renovadas y experiencias inmersivas en ciudades clave. Nueva York y Los Ángeles contarán con espacios dedicados al fútbol. El Mundial empezará el 11 de junio con el partido del Grupo A entre México y Sudáfrica en Ciudad de México.