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Cole Palmer, «desilusionado» en el Chelsea tras la marcha de Nicolas Jackson, con un traspaso al Manchester United por 150 millones de libras sobre la mesa
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Aumenta la frustración del jugador estrella del Chelsea
Según The Sun, el jugador de 23 años se siente frustrado por un reciente cambio en la táctica del Chelsea bajo la dirección del entrenador Liam Rosenior. Al parecer, Palmer considera que estos ajustes estructurales le han privado del espacio necesario en el campo para influir en los partidos como lo hacía durante su primera temporada en el oeste de Londres. A su descontento se suma la marcha de Nicolas Jackson, que se incorporó al Bayern de Múnich en septiembre en calidad de cedido por una temporada, ya que sus estilos de juego eran compatibles sobre el terreno de juego. Con la marcha de Jackson y las incorporaciones del Chelsea de Joao Pedro y Liam Delap, la química en el último tercio del campo ha tenido dificultades para alcanzar los niveles de la temporada pasada.
El Manchester United y los grandes clubes europeos, en alerta máxima
La situación ha puesto al Manchester United en alerta máxima, junto con el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Aunque en el Chelsea consideran a Palmer «intocable» y tiene contrato hasta 2033, se ha barajado una valoración de 150 millones de libras (200 millones de dólares) para este talentoso delantero. Se rumorea ampliamente que Palmer, aficionado del United desde niño, no se siente a gusto en Londres. El interés del United se ve reforzado por la presencia del director deportivo Jason Wilcox, quien anteriormente dirigió la cantera del Manchester City durante el ascenso de Palmer. Wilcox es un gran admirador del jugador y ya ha expresado su convicción de que «uno de los graduados de la cantera del City podría llegar a ganar el Balón de Oro». Con Wilcox y el director ejecutivo Omar Berrada al frente del fichaje, los vínculos con el City en Old Trafford son más fuertes que nunca.
Una etapa complicada en Stamford Bridge
Ha sido una temporada difícil para Palmer. Su frustración llegó al límite recientemente durante la abultada derrota por 3-0 ante el Everton, donde se le vio expresando su enfado hacia su compañero Pedro Neto por impedirle una clara ocasión de gol. A pesar de estos arrebatos, fuentes internas del club insisten en que el jugador no ha «tirado la toalla», aunque sus actuaciones han carecido de su chispa habitual. El rendimiento general del Chelsea también es un factor importante en el estado de ánimo del jugador. Los Blues ocupan actualmente el sexto puesto de la Premier League y se enfrentan a una dura lucha por asegurarse una plaza en la Liga de Campeones para la próxima temporada. Tras una humillante eliminación de Europa por un marcador global de 8-2 a manos del París Saint-Germain, la perspectiva de otro año sin competir en la máxima competición continental haría aún más difícil para el club convencer a Palmer de que se quede.
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El plan de fichajes del Manchester United
Aunque se dice que las prioridades del United para el mercado de fichajes de verano son el centro del campo y el lateral izquierdo, la oportunidad de fichar a un jugador del calibre de Palmer podría ser demasiado buena como para dejarla pasar. Los Red Devils ya intentaron fichar a Delap antes de que este se decidiera por el Chelsea, y ahora, bajo el liderazgo de Sir Jim Ratcliffe, están decididos a evitar volver a perder a los mejores talentos nacionales.