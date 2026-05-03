Palmer y Gibbs-White se verán las caras en Stamford Bridge en momentos opuestos: el primero, lastrado por las lesiones, aún busca mostrar su talento mundial; el segundo, en racha, impulsa con sus goles al Forest hacia la permanencia.

Aunque se le sigue viendo como un outsider en la lucha por un billete a Norteamérica este verano, sus goles ya son imposibles de ignorar. Palmer, uno de los que más presión le pone, sabe que el reloj corre hacia la lista de Tuchel.

El seleccionador de los Tres Leones estará muy atento al duelo en Stamford Bridge, donde dos de sus candidatos al ‘10’ se miden. El ganador podría convencerlo.