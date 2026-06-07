El valor del centrocampista croata se ha disparado tras demostrar que es una de las figuras más creativas de la Serie A. Su habilidad técnica y su visión de juego lo han convertido en el principal objetivo de varios de los mejores clubes de Europa, que ahora están listos para lanzar una ofensiva este verano por el jugador de 23 años.

Según Gianluca DiMarzio, dos clubes de la Premier League lideran la carrera y preparan ofertas de 50 a 55 millones de euros. También el Bayern de Múnich sigue su evolución para rejuvenecer su centro del campo.