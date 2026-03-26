Todas las miradas están puestas en el Italia-Irlanda del Norte, con un oído atento a Cardiff para saber cómo va el Gales-Bosnia. Esta noche se disputará la penúltima jornada de la fase de clasificación europea para el Mundial, que tendrá lugar del 10 de junio al 19 de julio próximos, entre Estados Unidos, Canadá y México. Si el equipo de Gattuso supera el obstáculo de Irlanda del Norte en el partido de Bérgamo, el próximo martes 31 de marzo se enfrentará al ganador del partido de esta noche a las 20:45 entre Gales y Bosnia. El partido de Cardiff, por tanto, también afectará indirectamente a los Azzurri, que ahora, sin embargo, deberán concentrarse en el primer obstáculo que deben superar.
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Clasificación para el Mundial: Bosnia elimina a Gales en los penaltis; Dzeko será el rival de Italia
GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS
86' - EMPATE DE DZEKO: el delantero del Schalke se adelanta al portero rival, que sale mal.
Doble pivote: Dos centrocampistas (a menudo Jordan James y Josh Sheehan, a la espera del regreso definitivo de Ethan Ampadu) actúan delante de la defensa para organizar el juego.
Trío creativo: Un trío de jugadores rápidos y técnicos como Brennan Johnson, Harry Wilson (a menudo en posición central) y Daniel James (o Sorba Thomas) apoyando al único delantero.
FAW +3
Variantes tácticas
59' - Gales está a punto de doblar la ventaja con un disparo de James que se estrella en el larguero tras un desvío de un rival.
51' - GALES SE ADELANTA: Tahirovic lanza involuntariamente a Daniel James, que remata de volea desde lejos, sorprendiendo al portero rival, que resbala y no puede hacer nada.
45' - DESCANSO: la única ocasión de la primera parte fue ese poste de Wilson en el minuto 22.
22' - Gales a punto de adelantarse: un disparo con efecto de Wilson con la izquierda golpea el poste.
20' - Partido sin grandes emociones, los locales mantienen la posesión del balón pero no logran romper la defensa rival.
EL MARCADOR
Gales-Bosnia 4-3 en los penaltis (1-1 en el tiempo reglamentario)
GOLES: 51' James (G), 86' Dzeko (B).
SERIE DE PENALTIS: Demirovic (B) parado, Wilson (G), gol, Tabakovic (B) gol, Harris (G) gol, Johnson (G) fuera, Hadziahmetovic (B) gol, Williams (G) parado, Alajbegovic (B) gol.
GALES (4-1-4-1): Darlow; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Ampadu; D. James (desde el 84' Thomas), Wilson, J. James (desde el 56' Cullen), Johnson; Brooks (desde el 74' Harris). Seleccionador: Bellamy.
BOSNIA (3-4-1-2): Vasilj; Celik, Muharemovic, Kolasinac (min. 62, Alajbegovic); Bajraktarevic, Sunjic (min. 78, Tabakovic), Tahirovic (min. 62, Basic), Memic (min. 74, Burnic); Alajbegovic; Dzeko, Tabakovic. Sel. Barbarez.
ÁRBITRO: Kovacs.
AMONESTADOS: Memic, Demirovic, Kolasinac (B).
EXPULSADOS: -