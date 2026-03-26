Todas las miradas están puestas en el Italia-Irlanda del Norte, con un oído atento a Cardiff para saber cómo va el Gales-Bosnia. Esta noche se disputará la penúltima jornada de la fase de clasificación europea para el Mundial, que se celebrará del 10 de junio al 19 de julio próximos, entre Estados Unidos, Canadá y México. Si el equipo de Gattuso supera el obstáculo de Irlanda del Norte en el partido de Bérgamo, el próximo martes, 31 de marzo, se enfrentará al ganador del partido de esta noche a las 20:45 entre Gales y Bosnia. El partido de Cardiff, por tanto, también afectará indirectamente a los Azzurri, que ahora, sin embargo, deberán concentrarse en el primer obstáculo que deben superar.
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Clasificación para el Mundial, Gales-Bosnia EN DIRECTO 0-0: el balón da en el poste de los locales
GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS
45' - DESCANSO: la única ocasión de la primera parte fue el disparo al poste de Wilson en el minuto 22.
22' - Gales a punto de adelantarse: un disparo con efecto de Wilson con la izquierda que golpea el poste.
20' - Partido sin grandes emociones, los locales mantienen la posesión del balón pero no logran romper la defensa rival.
EL MARCADOR
Gales-Bosnia 0-0
GOLES: -
GALES (4-2-3-1): Darlow; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Sheehan, Wilson; James, Cullen, Brooks; Johnson. Seleccionador: Bellamy.
BOSNIA (3-4-1-2): Vasilj; Celik, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Alajbegovic; Dzeko, Tabakovic. Sel. Barbarez.
ÁRBITRO: Kovacs.
AMONESTADOS: Memic, Demirovic, Kolasinac (B).
EXPULSADOS: -