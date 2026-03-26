45' - DESCANSO: la única ocasión de la primera parte fue el disparo al poste de Wilson en el minuto 22.

22' - Gales a punto de adelantarse: un disparo con efecto de Wilson con la izquierda que golpea el poste.

20' - Partido sin grandes emociones, los locales mantienen la posesión del balón pero no logran romper la defensa rival.