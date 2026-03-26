Todas las miradas estaban puestas en el Italia-Irlanda del Norte, con un oído atento a Cardiff para saber cómo iba el Gales-Bosnia. Esta noche se ha disputado la penúltima jornada de la fase de clasificación europea para el Mundial, que se celebrará del 10 de junio al 19 de julio próximos, entre Estados Unidos, Canadá y México, y además de estos dos partidos había otros seis encuentros programados: Turquía ganó 1-0 y se clasificó para la final de la repesca, en la que se enfrentará a Kosovo, que eliminó a Eslovaquia; Yildiz y sus compañeros eliminaron a Rumanía. Cuatro goles de Dinamarca a Macedonia y próximo enfrentamiento contra la República Checa o Irlanda, que han llegado a la prórroga. Suecia elimina a Ucrania y en la final de la repesca se enfrentará a Polonia, que ha vencido a Albania.



