Clasificación del Balón de Oro 2026: Las esperanzas de Erling Haaland se desvanecen, mientras que Harry Kane sigue pisando fuerte

Dembélé se aseguró en gran medida el premio gracias a sus actuaciones, que ayudaron al París Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y es probable que la Liga de Campeones vuelva a tener un gran peso en la lucha por el Balón de Oro en esta ocasión. Sin embargo, también es año de Mundial, por lo que es posible que el ganador definitivo no se conozca hasta el verano en Norteamérica.

No hay que olvidar, además, que la Copa Africana de Naciones también se tendrá en cuenta, lo que significa que podría haber algunos jugadores que no solo brillen en sus clubes, sino que también destaquen en dos grandes torneos a lo largo de la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint, y conviene tener en cuenta que Dembélé no se perfiló como posible ganador hasta mediados de la temporada 2024-25. Sin embargo, ahora que la temporada europea entra en su recta final, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro sigue haciendo un seguimiento de los candidatos más probables al Balón de Oro...

Última actualización: 27 de febrero de 2026. Jugadores que abandonan la clasificación: Martín Zubimendi y Cristiano Ronaldo.