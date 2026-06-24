Clasificación de poderío para el Mundial 2026: Inglaterra y España van en direcciones opuestas, mientras Lionel Messi, rompiendo récords, mantiene a Argentina en la senda del título

México, Estados Unidos, Alemania y Argentina ya tienen el primer lugar de sus grupos, y otras 14 selecciones han alcanzado al menos cuatro puntos, por lo que más de la mitad de los cupos a la siguiente ronda están definidos. En la tercera jornada aún se luchará por las últimas plazas para los dieciseisavos, mientras Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland pelean por la Bota de Oro.

¿Quién puede alzar el trofeo más famoso el 19 de julio en Nueva Jersey? GOAL analiza las opciones de las 43 selecciones que aún sueñan en Norteamérica...

Última actualización: 18 de junio de 2026. Eliminados en la 2.ª jornada: Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá.