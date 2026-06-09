Clasificación de poderío para el Mundial 2026: España lidera pese a las lesiones de Lamal Yamal; Carlo Ancelotti devuelve a Brasil al top 10 y la selección estadounidense sube antes del debut

Todo está listo para una fase final apasionante, en la que Argentina, liderada por Lionel Messi, buscará revalidar el título conquistado en Catar hace cuatro años. Sin embargo, los campeones tendrán un duro camino, pues hay varios rivales de peso.

Francia aspira a su tercera final consecutiva, España llega con la moral alta tras ganar la Eurocopa 2024 y el capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, podría por fin conquistar el único gran título que falta en su palmarés. La Alemania campeona de 2014 ha recuperado su ritmo bajo la batuta de Julian Nagelsmann, pero ¿podría el trofeo recaer en otro alemán, Thomas Tuchel, encargado de acabar con 60 años de espera de Inglaterra?

Tampoco hay que descartar a los anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos—, ni a Japón, Senegal y Marruecos, capaces de sorprender. ¿Cómo llegan las 48 selecciones a pocos días del inicio? A continuación, GOAL analiza las opciones de cada país en la mayor Copa del Mundo, y quizá la más abierta...

Última actualización: 1 de abril de 2026.