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World Cup Power Rankings last 16 GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y Tom Maston

Traducido por

Clasificación de poderío para el Mundial 2026: Argentina pierde el primer puesto tras un susto ante Cabo Verde, mientras Francia y España muestran sus intenciones

Power rankings
World Cup
Inglaterra
USA
Brazil
España
Argentina
Portugal
Francia
Mexico
Noruega
Belgium
Canadá
Australia
Colombia
Paraguay
Marruecos
Egipto
Algeria
Ghana
Croacia
Cabo Verde
Switzerland
Austria
FEATURES

¡Por fin ha empezado el verdadero Mundial! Tras una fase de grupos aburrida por el ridículo formato del torneo, los primeros eliminatorios nos devolvieron el dramatismo con Alemania y Países Bajos fuera en la ronda de 32. Otros dos favoritos también pudieron caer.

Cabo Verde forzó la prórroga ante Argentina en Miami, y Messi y su selección se vieron afortunados al avanzar a octavos. Inglaterra también sufrió: perdía a 15 minutos del final contra la República Democrática del Congo hasta que Harry Kane marcó un doblete.

Francia y España mostraron sus credenciales, y Bélgica remontó ante Senegal para seguir viva. Entre los anfitriones, Estados Unidos, con diez, superó a Bosnia y Herzegovina; México volvió a ganar sin encajar ante Ecuador; y Canadá marcó en el 90’ para vencer a Sudáfrica.

Ahora, en la fase decisiva, ¿quién puede levantar el trofeo en Nueva Jersey el 19 de julio? GOAL clasifica a los 16 equipos restantes...

Última actualización: 28 de junio de 2026. Eliminadas en octavos: Sudáfrica, Japón, Alemania, Países Bajos, Costa de Marfil, Suecia, Ecuador, R. D. del Congo, Senegal, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Argelia, Cabo Verde, Austria, Australia y Ghana.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Paraguay ⬆️

    Paraguay parecía eliminado tras perder 4-1 contra Estados Unidos en su debut. Sin embargo, el equipo de Gustavo Alfaro se mostró sólido: venció a Turquía, empató con Australia y, en octavos, eliminó a la cuatro veces campeona Alemania en penaltis tras igualar 1-1 en Boston. 

    Ahora, para igualar su mejor actuación (cuartos de final en Sudáfrica 2010), debe superar a Francia, el desafío más duro del torneo. Pese a todo, ya es un logro enorme haber llegado hasta aquí tras la goleada inicial ante los anfitriones de Mauricio Pochettino.

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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Egipto ⬆️

    Egipto no ha brillado desde su empate inicial ante Bélgica. Tuvo suerte contra Irán y fue irregular frente a Australia.

    Pero eso ahora es irrelevante: Egipto llegó a Norteamérica sin haber ganado nunca un Mundial y, tras eliminar a Australia en los penaltis, se clasificó para octavos y soñó con enfrentar a Argentina en Atlanta.

  • South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Canadá ⬆️

    Al igual que los otros dos coanfitriones, Canadá se ha beneficiado de un cuadro favorable. Se clasificó gracias a tener a Catar en su grupo y, tras quedar segundo por detrás de Suiza, enfrentó a una débil Sudáfrica en dieciseisavos. 

    Aun así, hay que reconocerlo: Jesse Marsch ha llevado a una selección que nunca había ganado un partido en un Mundial hasta los octavos de final, y ahora los canadienses, ya sin nada que perder, se miden a la favorita Marruecos en Houston. Su lucha hasta el final en la victoria 1-0 ante Sudáfrica muestra que pueden sorprender.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Bélgica ⬆️

    Nadie entiende cómo Bélgica sigue en el torneo. Tras una fase de grupos complicada, perdía 2-0 ante Senegal a cuatro minutos del final en Seattle. Los Diablos Rojos jugaron mal y el seleccionador, Rudi García, pareció perdido al sustituir a Kevin De Bruyne y Jeremy Doku antes de la hora.

    Sin embargo, de la nada, Bélgica remontó con tantos de Romelu Lukaku y Youri Tielemans, que llevaron el partido a la prórroga, antes de que un polémico penalti —que Tielemans provocó y transformó— les diera la victoria. Su suerte podría acabarse ante Estados Unidos en octavos, pero si sus estrellas recuperan su mejor nivel, aún pueden competir con casi cualquiera.

  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Suiza ⬆️

    Pocos les prestan atención, pero a Suiza no parece importarle. Tras un inicio torpe —empate con Catar—, el equipo de Murat Yakin mantuvo la calma, trabajó y se clasificó a octavos: venció a Canadá y luego 2-1 a Argelia en la ronda de 32.

    No alcanzan los cuartos desde que organizaron el Mundial de 1954, pero ahora tienen opciones de repetirlo en Norteamérica, pues Colombia no es el rival más complicado para avanzar. Además, Johan Manzambi, de solo 20 años, ha sido la revelación del torneo: su velocidad y potencia pueden complicar a cualquier defensa.

  • HaalandGetty Images

    11Noruega ⬆️

    Tenía que ser él. Cuando Noruega ya pensaba en la prórroga contra Costa de Marfil, Erling Haaland aprovechó una gran jugada colectiva y clasificó a su selección para octavos. No fue un remate perfecto, como reconoció su propia sonrisa, pero siempre aparece en el momento justo.

    Que el ariete del Manchester City pueda ahora superar a Brasil es discutible, pero la presión ha desaparecido y los “tapados” disfrutan del momento; eso hace que Noruega sea aún más peligrosa que al inicio del torneo.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10México ⬆️

    México no alcanza cuartos de final desde 1986, pero ahora tiene una oportunidad real. Inglaterra es un rival difícil, sobre todo tras siete eliminaciones seguidas en octavos. Sin embargo, México ha tomado impulso en casa. 

    Ganó sus tres partidos de grupo y luego venció a Ecuador en dieciseisavos sin encajar gol. Además, el encuentro ante Inglaterra se jugará en el Estadio Azteca, a más de 2.000 metros de altitud, donde México nunca ha perdido un Mundial. «El Tri» tiene motivos para creer que su racha continuará.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Estados Unidos ⬆️

    La USMNT avanza tras vencer con seriedad a Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos, en San Francisco. Folarin Balogun siguió brillando ante la portería, y Malik Tillman sentenció con un tiro libre, logrando la segunda victoria eliminatoria de EE. UU. en el torneo.

    La única nota negativa fue la roja a Balogun, que se pierde los octavos del lunes ante Bélgica. El equipo de Mauricio Pochettino debe confiar en su momento y en el rendimiento de los «Diablos Rojos», aunque en marzo cayó 5-2 ante el conjunto de Rudi García en un amistoso.

  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    8Portugal ⬇️

    Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo tuvieron mucha suerte. Tras un buen primer tiempo ante Croacia, Portugal sufrió en la segunda parte y necesitó un penalti de Ronaldo para igualar el gol de Ivan Perisic, antes de ganar 2-1 gracias a un cabezazo de Gonçalo Ramos —que debería ser titular— y a un gol anulado de Josko Gvardiol en el último suspiro. 

    Tiene jugadores y, sobre todo, centrocampistas para batir a España, como ya hizo en la final de la Liga de Naciones, pero no está garantizado. Portugal no convenció en la fase de grupos, donde fue segundo tras Colombia, y las facilidades que dio ante Croacia no invitan al optimismo.

  • Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Colombia ⬆️

    Colombia ha sido más sólida que brillante en el Mundial, pero cumple su objetivo. Preocupa su falta de acierto ante la portería. Tras realizar 24 disparos en el 0-0 ante Portugal, solo marcaron uno de sus 20 tiros en la victoria 1-0 contra Ghana en la ronda de 32. Aun así, parece que a Colombia —y a Luis Díaz— le empezará a funcionar pronto.

    Néstor Lorenzo puede confiar en una defensa sólida: el 1-0 ante Ghana les otorga tres partidos consecutivos sin encajar. Así pues, aunque Suiza será un rival complicado, los Cafeteros tienen una gran oportunidad de igualar su mejor actuación mundialista: los cuartos de final de Brasil 2014. 

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    6Inglaterra ⬇️

    Inglaterra volvió a mostrar un juego mediocre en el torneo, pero avanzó gracias a los dos goles de Harry Kane ante la República Democrática del Congo en Atlanta.

    El capitán marcó dos goles y lideró la remontada que lleva a un duelo apasionante contra la anfitriona México el domingo. El equipo de Thomas Tuchel es más talentoso que «El Tri», pero el ruidoso público del Estadio Azteca y la altitud igualan las condiciones.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Brasil ↔️

    Brasil sufrió ante Japón y al descanso perdía 1-0, pues le costaba superar su defensa y frenar el contraataque de Moriyasu. Pero Carlo Ancelotti, uno de los técnicos más laureados, reaccionó. 

    El italiano, famoso por su calma, pasó a un 4-2-4 y, tras mantener a Casemiro, el veterano marcó. Luego, el suplente Gabriel Martinelli anotó en el descuento y clasificó a Brasil a octavos, donde espera Noruega y Haaland. 

    Brasil sigue mostrando carencias en los laterales y el centro del campo, pero su talento ofensivo y la experiencia de Ancelotti mantienen vivas las ilusiones del pentacampeón. 

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Marruecos ⬆️

    Marruecos necesitó un gol de Issa Diop en el descuento para forzar la prórroga ante Países Bajos, pero los Leones del Atlas merecieron el empate y luego ganaron la tanda de penaltis. El equipo de Mohamed Ouahbi controló gran parte del encuentro en Monterrey, pero chocó contra la mala suerte, la falta de puntería y las brillantes intervenciones de Bart Verbruggen.

    Tras avanzar, los cuartos de Catar 2022 tienen ahora la oportunidad de, al menos, alcanzar los cuartos de final, pues en octavos se medirán a una Canadá con un juego limitado. 

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Argentina ⬇️

    ¿Qué pensar de Argentina ante Cabo Verde? Los campeones debían saber qué esperar de un rival debutante que salió invicto de un grupo con España, pero se mostraron sorprendidos por su calidad y carácter.

    Argentina se mostró lenta y descuidada todo el partido y solo evitó la sorpresa histórica gracias a Lionel Messi y a un par de goles a balón parado. Ahora se espera que este susto sirva para que el equipo de Lionel Scaloni recupere la concentración ante Egipto, aunque Cabo Verde expuso graves defectos, sobre todo su dependencia casi total de Messi en creatividad y goles.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2España ⬆️

    ¡Bienvenida a la fiesta, España! Tras una fase de grupos discreta, los campeones de Europa debutaron en el gran escenario con un 3-0 sobre Austria, donde Mikel Oyarzabal mostró que puede llevar a su selección a la gloria mundialista.

    Solo Erling Haaland ha marcado más goles internacionales que el ídolo de la Real Sociedad desde principios de 2025, pero el delantero vasco tenía mucha presión para demostrar que podía hacerlo en la fase eliminatoria, donde España no había ganado ningún partido desde que se alzó con el trofeo en 2010. Ahora llega Portugal, un rival más exigente, pero si España mantiene ese nivel de presión y juego, puede arrollar a Cristiano Ronaldo y compañía. 

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    1Francia ⬆️

    ¿Alguien puede frenar a Francia en su camino hacia una tercera final consecutiva del Mundial? Por lo visto hasta ahora, parece difícil. Su delantera, la mejor del torneo, permite a Didier Deschamps dejar fuera a jugadores como Désiré Doué o Bradley Barcola, mientras Rayan Cherki apenas juega.

    Barcola fue titular ante Suecia y marcó su segundo gol, mientras los subcampeones de 2022 avanzaban a octavos gracias a una actuación sensacional de Michael Olise y Kylian Mbappé. Por ello, Francia no debería tener problemas para eliminar a Paraguay el sábado en Filadelfia. 