Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Champions League power rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Clasificación de poderío de la Liga de Campeones 2025-26: El Bayern de Múnich, el PSG y el Real Madrid envían mensajes a los equipos de la Premier League tras una semana frenética en los octavos de final

A pesar de la dolorosamente prolongada fase de liga que se ha prolongado durante los primeros cinco meses de la temporada y de la ronda de play-offs, que ha deparado cierto dramatismo, para muchos la Liga de Campeones no comienza realmente hasta que arranca la fase de octavos de final. Y tras una semana frenética de partidos de ida en toda Europa, el panorama en cuanto a los posibles ganadores del torneo ha dado un vuelco espectacular.

Se esperaba que los clubes de la Premier League mantuvieran su dominio después de que los seis equipos se clasificaran para los octavos de final, pero ninguno logró obtener una victoria el martes o el miércoles por la noche, ya que algunos de los clubes más legendarios del continente obtuvieron resultados contundentes, mientras que la historia de cuento de hadas del Bodo/Glimt no parece que vaya a terminar pronto.

Así que, tras ocho partidos llenos de acción, ¿quién está ahora en mejor posición para levantar el trofeo en Budapest el 30 de mayo? GOAL clasifica a todos los contendientes a continuación...

Última actualización: 27 de febrero de 2026.

  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP

    16Atalanta ⬇️

    Es difícil no sentir una gran simpatía por el Atalanta. Es uno de los equipos más exitosos del fútbol, un club maravillosamente bien gestionado, y ha hecho sentir orgullosa a Italia en la Liga de Campeones de esta temporada, al ser el único equipo de la Serie A que ha llegado a octavos de final.

    Sin embargo, su participación en el torneo ya ha terminado tras la devastadora derrota por 6-1 sufrida el martes en casa ante el Bayern de Múnich, lo que ha convertido el partido de vuelta de la próxima semana en el Allianz Arena en un mero ejercicio de limitación de daños. De hecho, el principal objetivo del Atalanta ahora será intentar clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada, dado que actualmente es séptimo en la Serie A, a cinco puntos del cuarto puesto.

    • Anuncios
  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    15Tottenham ⬇️

    En circunstancias normales, un déficit de 5-2 no se consideraría insuperable. Difícil de remontar, sin duda, pero no imposible. Sin embargo, haría falta ser muy valiente —o muy estúpido— para apostar por que el Tottenham protagonice una de las grandes remontadas de la Liga de Campeones en el norte de Londres la semana que viene.

    La derrota del martes ante el Atlético de Madrid supuso la sexta derrota consecutiva del club en todas las competiciones, y la cuarta consecutiva bajo la dirección del nuevo entrenador, Igor Tudor, que en realidad está haciendo un trabajo aún peor que su predecesor, Thomas Frank.

    Si a esto le sumamos que una plantilla totalmente desmoralizada se ha visto aún más debilitada por las lesiones tras la goleada en el Metropolitano, creemos que se puede afirmar con seguridad que los Spurs quedarán eliminados de la Champions League la semana que viene, sobre todo porque ahora su único objetivo tiene que ser la permanencia en la Premier League.

  • FBL-EUR-C1-BODO/GLIMT-SPORTINGAFP

    14Sporting CP ⬇️

    El Sporting CP venció al París Saint-Germain y al Athletic Club en sus dos últimos partidos de la fase de liga, lo que le permitió saltarse la ronda de play-off y clasificarse automáticamente para los octavos de final, con la recompensa de enfrentarse al modesto Bodo/Glimt, lo que ofrecía al equipo de Rui Borges una fantástica oportunidad de alcanzar los cuartos de final por primera vez desde 1983.

    Sin embargo, el campeón portugués se quedó helado en el Círculo Polar Ártico, ya que su derrota por 3-0 en Noruega le ha dejado una montaña que escalar en el partido de vuelta en Lisboa. Borges lamentó que su equipo no estuviera físicamente preparado para el reto de enfrentarse al Bodo, que atraviesa un gran momento de forma, y, como resultado, su andadura europea podría haber llegado a su fin.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP

    13Bayer Leverkusen ⬆️

    Pocos creían que el Bayer Leverkusen pudiera derrotar al Arsenal cuando se enfrentaron al líder de la Premier League, pero el equipo alemán dio una excelente imagen durante el partido de ida en Alemania. El gol de Robert Andrich poco después del descanso fue lo mínimo que se merecían por su esfuerzo, mientras que el joven delantero Christian Kofane causó todo tipo de problemas a William Saliba y Gabriel Magalhaes.

    Sin embargo, no pudieron aguantar, ya que el suplente Malik Tillman cometió un penalti que fue transformado por el exjugador del Leverkusen Kai Havertz, por lo que el equipo de Kasper Hjulmand tendrá que realizar el partido de su vida en el Emirates para pasar a cuartos de final.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    12Newcastle ⬆️

    Tan cerca y tan lejos. Los aficionados del Newcastle soñaban con razón con un puesto en los cuartos de final de la Liga de Campeones después de que su equipo se adelantara en el marcador en los últimos minutos del partido de ida de octavos de final contra el Barcelona, disputado el martes en St. James' Park, gracias a un gol de Harvey Barnes.

    Sin embargo, el penalti de Lamine Yamal en el último segundo cambió por completo el panorama de la eliminatoria. El Newcastle ahora necesita ganar en el Camp Nou para pasar de ronda, o al menos forzar la tanda de penaltis, y eso va a ser muy difícil contra un equipo que solo ha perdido un partido en casa en toda la temporada, y ese fue contra el PSG, en Montjuic.

    Eddie Howe se animará por el hecho de que su equipo sumó un punto en París en la fase de grupos, lo que demuestra que puede causar problemas a los mejores equipos en su propio terreno. Sin embargo, en general, los Magpies son débiles fuera de casa, por lo que no vemos posible que pasen de ronda tras el dramático final del martes en Tyneside.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    11Chelsea ⬇️

    Durante 75 minutos en el Parque de los Príncipes el miércoles, el Chelsea hizo más que merecer el empate a 2-2. En dos ocasiones empató el partido contra el PSG con goles de Malo Gusto y Enzo Fernández, y podría decirse que jugó mejor al fútbol en lo que hasta ese momento había sido un partido de gran calidad.

    Y entonces ocurrió. Tras jugar con fuego durante toda la noche con el balón en los pies, el intento de pase del portero Filip Jorgensen fue bloqueado por Bradley Barcola y Vitinha lo aprovechó al máximo. Perder por un solo gol aún habría estado bien para los Blues, pero el doblete de Khvicha Kvaratskhelia en los últimos minutos ha dejado al ganador de la Copa Mundial de Clubes con todo por hacer en Stamford Bridge.

    Liam Rosenior asumió correctamente la culpa por intentar remontar el partido en los últimos compases, dado que una derrota por la mínima no habría sido el fin del mundo, y su inexperiencia en las eliminatorias europeas puede ser lo que marque la diferencia entre su equipo y el de Luis Enrique.

  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-LIVERPOOLAFP

    10Galatasaray ⬆️

    El Galatasaray es un equipo tremendamente inconsistente, como pudimos ver en los play-offs, donde goleó al Juventus en casa, pero acabó necesitando la prórroga para pasar a octavos de final tras ser destrozado por el Bianconeri, con 10 jugadores, en Turín. Por lo tanto, nos cuesta apostar por que el campeón turco remate la faena contra el Liverpool, a pesar de haber vencido merecidamente por 1-0 a los Reds en el partido de ida del martes en el RAMS Park.

    Sin duda, son capaces de marcar en Anfield, con Victor Osimhen como un verdadero problema para Virgil van Dijk y compañía, mientras que los hombres de Okan Buruk son muy hábiles a la hora de frenar el ritmo del partido y desconcertar a sus rivales con sus tácticas para ganar tiempo. Sin embargo, seguimos teniendo dudas sobre una defensa que solo ha mantenido su portería a cero fuera de casa en una ocasión en la Liga de Campeones de esta temporada.

  • FK Bodo/Glimt v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    9Bodo/Glimt ⬆️

    El Bodo/Glimt tiene un pie en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Bodo/Glimt. El equipo noruego de una pequeña ciudad situada al borde del círculo polar ártico, que no logró ganar ninguno de los seis primeros partidos de la Liga de Campeones que disputó en la competición de esta temporada, está a punto de alcanzar una plaza entre los ocho mejores equipos de Europa.

    El miércoles, con su victoria por 3-0 sobre el Sporting CP, amplió a cinco su racha de victorias en el torneo, sumando este triunfo a los conseguidos ante el Manchester City, el Atlético de Madrid y el Inter (dos veces) desde principios de año. Todavía les queda trabajo por hacer en Lisboa la semana que viene para cruzar la línea de meta, pero ni el Arsenal ni el Leverkusen estarán muy contentos de tener que enfrentarse al equipo revelación de la competición en la siguiente ronda, dada su increíble forma actual.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    8Manchester City ⬇️

    El Manchester City llegó al Bernabéu el miércoles con muchos espectadores que lo consideraban favorito para imponerse al Real Madrid en la última entrega de lo que se ha denominado el «Clásico» moderno de la Liga de Campeones. Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola lo tiene todo por hacer para pasar de ronda tras ceder una ventaja de tres goles a los locales en el partido de ida.

    La decisión de Guardiola de jugar con cuatro delanteros le salió muy mal, ya que su equipo fue superado con facilidad en la capital española, con el lateral izquierdo Nico O'Reilly incapaz de detener a Federico Valverde. Las cosas podrían haber sido peores si Gigi Donnarumma no hubiera parado el penalti de Vinicius Jr., y darle la vuelta a esta situación no es imposible para un equipo con tanto talento como el City. Sin embargo, para ello tendrán que realizar una actuación perfecta.

  • Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    7Liverpool ⬇️

    En el partido disputado el martes por la mañana, el Liverpool ofreció una actuación terriblemente descoordinada y plagada de errores, cayendo derrotado por 1-0 en el RAMS Park por segunda vez esta temporada. La diferencia es que esta vez podría suponer su eliminación. Mientras que los Reds se recuperaron bien de su decepcionante derrota en la fase de liga ante el Galatasaray para terminar terceros en la clasificación, ahora corren el riesgo real de quedar eliminados en octavos de final por segunda temporada consecutiva.

    No nos malinterpreten: el Liverpool debería tener la calidad suficiente para darle la vuelta a la eliminatoria en Anfield, dado que ya ha vencido a los dos clubes madrileños en casa esta temporada. El Gala ciertamente no es tan bueno como ninguno de esos equipos. Pero es muy difícil tener mucha fe en un equipo dirigido por un entrenador como Arne Slot, que no ha sido capaz de solucionar la falta de cohesión de su equipo en todas las áreas del campo, y que sigue alineando a Ibrahima Konate como central.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    6Atlético de Madrid ⬆️

    Es evidente que la goleada por 5-2 del Atlético de Madrid al Tottenham en el Metropolitano hay que ponerla en contexto. Los rojiblancos se enfrentaban a uno de los peores equipos de la Premier League, un club en completo desorden, y los londinenses fueron responsables de la que posiblemente haya sido la primera parte más ridícula que se ha visto en el estadio desde la visita del Barcelona el mes pasado. 

    Sin embargo, el partido puso de manifiesto que, aunque esta última versión del Atlético no es tan sólida como algunos de los equipos de Diego Simeone del pasado, sí que tiene capacidad goleadora, sobre todo ahora que Julián Álvarez parece haber recuperado su mejor nivel. Si el Atlético pasa de ronda, y realmente debería hacerlo dado el nivel de su rival en octavos, estará deseando enfrentarse al Newcastle o al Barcelona en cuartos.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    5Barcelona ⬇️

    Hemos dicho una y otra vez esta temporada que no nos convence en absoluto el Barcelona, y el empate 1-1 del martes con el Newcastle solo ha aumentado nuestras dudas sobre su capacidad para llegar hasta el final este año. Los hombres de Hansi Flick jugaron muy mal en Tyneside y solo se llevaron un punto gracias a un penalti de Lamine Yamal en el último minuto del partido.

    Seguimos creyendo firmemente que arrollarán al Newcastle en el partido de vuelta, sobre todo porque es imposible que Yamal, Pedri, Raphinha y otros vuelvan a jugar tan mal. Sin embargo, el Barça parecía vulnerable en defensa incluso antes de las actuales lesiones de los laterales, por lo que, aunque todo parece indicar que volverán a alcanzar las semifinales, con Robert Lewandowski un año más viejo, hay que plantearse la siguiente pregunta: ¿es el Blaugrana realmente más fuerte que la temporada pasada?

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    4Real Madrid ⬆️

    ¿Aprenderemos alguna vez? El Real Madrid llegó al partido de octavos de final contra el Manchester City sin el trío lesionado formado por Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo, mientras que las recientes derrotas ante Osasuna y Getafe siguen frescas en la memoria. Así que, por supuesto, ¿cómo iban a poder conjurar algo de su antigua magia en la Liga de Campeones, teniendo en cuenta lo mucho que las probabilidades estaban en su contra?

    El extraordinario hat-trick de Fede Valverde en la primera parte ha dado al Madrid el control total del partido más destacado de la ronda, y aunque temen la reacción del City en el Etihad la semana que viene, la experiencia que tiene este equipo en cómo navegar por las eliminatorias europeas les da una clara ventaja. Incluso con un aparente perdedor como Álvaro Arbeloa al mando, la magia del Madrid podría llevarlos una vez más hasta el final.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    3París Saint-Germain ⬆️

    El PSG aún no es el mismo equipo imbatible que arrasó con todos sus rivales en su camino hacia la victoria en la competición de la temporada pasada, pero su victoria por 5-2 sobre el Chelsea dejó entrever que el equipo de Luis Enrique podría estar recuperando su mejor nivel. Ousmane Dembélé sin duda aporta dinamismo al ataque, y si Khvicha Kvaratshkelia vuelve a producir momentos mágicos como el primero de sus dos goles de forma regular, el vigente campeón será difícil de parar.

    Sin duda, confían en hacer el trabajo en Stamford Bridge en el partido de vuelta, mientras que los cuartos de final contra el Liverpool o el Galatasaray no son una perspectiva nada intimidante. Teniendo esto en cuenta, su actuación del miércoles en el Parque de los Príncipes puede haberles asegurado, como mínimo, una plaza en las semifinales.

  • Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    2Arsenal ⬇️

    Puede que el Arsenal tenga un cuadro «fácil», pero eso no significa que vaya a conseguir el pase a la final sin esfuerzo. Más bien al contrario, los Gunners tendrán que trabajar duro para superar las distintas rondas, como quedó patente en el empate a 1-1 con el Bayer Leverkusen en el partido disputado el miércoles por la mañana.

    El equipo de Mikel Arteta tuvo mucha posesión en Alemania, pero le costó crear oportunidades en juego abierto, mientras que los locales limitaron el número de jugadas a balón parado que pudieron obtener, eliminando así la mayor amenaza goleadora de los Gunners. Al final, fueron necesarios los suplentes Noni Madueke y Kai Havertz para ganar y marcar un penalti en los últimos minutos y rescatar un empate que aún debería servir de plataforma para su clasificación a los cuartos de final.

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    1Bayern Múnich ⬆️

    No necesitábamos que el Bayern de Múnich goleara al Atalanta en Bérgamo para saber que los bávaros son un auténtico aspirante a ganar la Liga de Campeones de esta temporada. Ya lo sabíamos después de que derrotaran al PSG en el Parque de los Príncipes con 10 hombres durante la fase de liga.

    Sin embargo, la impresionante goleada por 6-1 del martes al ganador de la Europa League 2024 en el New Balance Arena fue un increíble recordatorio de la calidad de la plantilla de Vincent Kompany, sobre todo porque se logró sin Harry Kane, que pasó los 90 minutos en el banquillo.

    Así que, aunque es innegable que el Bayern está en el lado equivocado del cuadro, creemos que es justo decir que no tiene motivos para temer a ningún equipo que quede en esta competición. 

0