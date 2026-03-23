Clasificación de poder del Balón de Oro Femenino 2026: ¿Quién pondrá fin al dominio de tres años de Aitana Bonmati en el Balón de Oro Femenino?

Por desgracia, una fractura de peroné, que requirió intervención quirúrgica, ha mantenido a Bonmati fuera de las canchas desde noviembre, y es poco probable que vuelva a jugar con el Barça esta temporada. Hay muchas otras estrellas que han sido nominadas a este premio en años anteriores y que también se han perdido gran parte de la temporada, ya sean más estrellas del equipo catalán, como Patri Guijarro y Mapi León, o talentos emblemáticos como Lauren James y Barbra Banda. Por lo tanto, necesitarán un gran esfuerzo final para mantenerse en la pugna por el Balón de Oro de este año.

A la intriga se suma el hecho de que este no es un año de Mundial en el fútbol femenino. Por ello, los últimos meses de la actual temporada europea tendrán un peso decisivo a la hora de determinar quién sube al podio en la lucha por el Balón de Oro Femenino 2026. Las últimas fases de la Liga de Campeones Femenina serán clave en este sentido, lo que hace que el inicio de los cuartos de final esta semana resulte aún más interesante.

Entonces, ¿quiénes se han colocado en la pugna por el Balón de Oro Femenino de este año gracias a sus actuaciones en lo que va de temporada? GOAL repasa las candidatas más probables al Balón de Oro ahora que vuelve la Liga de Campeones...