Clasificación de poder del Balón de Oro 2026: Harry Kane lidera la lista antes de la final de la Liga de Campeones, mientras Ousmane Dembélé, Declan Rice y otros aspiran al mayor trofeo de Europa

Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones, que ayudaron al París Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y es probable que la Liga de Campeones vuelva a ser decisiva en la lucha por el Balón de Oro. Sin embargo, también es año de Mundial, así que el ganador quizá no se conozca hasta el verano en Norteamérica.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos, por lo que algunos futbolistas podrían destacar tanto en sus clubes como en dos grandes torneos durante la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint, pero con la temporada europea a punto de llegar a su desenlace cuando el PSG se enfrente al Arsenal en la final de la Liga de Campeones, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro sigue haciendo un seguimiento de los candidatos más probables al Balón de Oro de cara a la ceremonia que se celebrará en Londres el 26 de octubre...

Última actualización: 7 de mayo de 2026.