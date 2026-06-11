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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Clasificación de poder del Balón de Oro 2026: Harry Kane lidera la lista al inicio del Mundial, pero ¿decidirá el torneo quién se lleva el Balón de Oro?

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
K. Mbappe
E. Haaland
L. Messi
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
Raphinha
C. Ronaldo
A. Hakimi
World Cup
Liga de Campeones
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Copa Africana de Naciones
FEATURES

Con el duopolio de Messi y Ronaldo ya en el pasado, la lucha por el Balón de Oro no se veía tan abierta en veinte años. Cada temporada, muchos jugadores creen poder ganar el premio individual más prestigioso del fútbol. Ousmane Dembélé, tras superar lesiones e irregularidades, ganó el Balón de Oro en 2025 y ahora vuelve a competir por él en 2026.

Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones, que ayudaron al París Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y es probable que la Liga de Campeones vuelva a ser decisiva en la lucha por el Balón de Oro. Sin embargo, también es año de Mundial, así que el ganador quizá no se conozca hasta después del torneo de este verano en Norteamérica.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos, por lo que algunos futbolistas podrían destacar tanto en sus clubes como en dos grandes torneos durante la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint. Pero con la temporada europea cerrada tras el título del PSG en Budapest y a pocas horas del Mundial, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro sigue a los candidatos de cara a la ceremonia del 26 de octubre en Londres.

Última actualización: 31 de mayo de 2026.

  • Pedri Spain 2026Getty Images

    20Pedri (Barcelona)

    En la temporada 2025-26 marcó cinco goles y dio 12 asistencias, y ganó la Liga y la Supercopa de España.

    A sus 23 años, Pedri sigue siendo uno de los mejores centrocampistas del fútbol. El Barcelona rinde solo cuando él está en el campo, aunque las lesiones le han limitado esta temporada. Cuando ha jugado, pocos han sido mejores en La Liga.

    El equipo de Hansi Flick retuvo la Liga, pero cayó en cuartos de la Champions ante el Atlético. Pedri será clave para España en la Copa América, aunque sus opciones de Balón de Oro se han desvanecido.

    • Anuncios
  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    19Bukayo Saka (Arsenal)

    Temporada 2025-26: 13 goles, 10 asistencias. Titular en la Premier League.

    Aunque su estado de forma no fue óptimo, su regreso impulsó al Arsenal a ganar la Premier y llegar a la final de la Champions.

    Su regreso impulsó al Arsenal en la victoria contra el Fulham en mayo, clave para recuperar el liderato, y luego marcó el gol que clasificó a los Gunners para la final de la Champions. Además, será titular con Inglaterra en el Mundial, lo que mantiene viva su candidatura al Balón de Oro.

  • Vinicius Jr Brazil 2026Getty Images

    18Vinicius Jr. (Real Madrid)

    Temporada 2025-26: 24 goles, 15 asistencias.

    En 2025, Vinicius Jr. vivió un año desastroso con el Real Madrid: solo marcó ocho goles en La Liga. Sin embargo, como dice el refrán, la forma es pasajera pero la clase es permanente, y Vini lo demostró al inicio de 2026: marcó cuatro goles en seis partidos de eliminatorias de la Liga de Campeones.

    Aun así, su repunte no bastó para dar títulos al Bernabéu, y su flojo rendimiento con Brasil debe mejorar de cara al Mundial. Por ahora, una nominación al Balón de Oro es su techo.

  • Lautaro Martinez Argentina 2026Getty Images

    17Lautaro Martínez (Inter)

    Temporada 2025-26: 27 goles y 9 asistencias. Inter ganó Serie A y Coppa Italia.

    Aunque el Inter cayó sorpresivamente ante el Bodo/Glimt en la Liga de Campeones, ganó la Serie A y la Coppa Italia. Lautaro Martínez, con 27 goles y nueve asistencias, fue clave.

    Terminó como máximo goleador de la liga con tres tantos de ventaja y volverá a vestir la albiceleste para defender el título mundial este verano. Tras brillar en la Copa América 2024, quizá sea su momento de brillar en la escena mundial.

  • Raphinha Brazil 2026Getty Images

    16Raphinha (Barcelona)

    En la temporada 2025-26 marcó 21 goles y dio nueve asistencias, y ganó La Liga y la Supercopa de España.

    Para muchos, quedar quinto en el Balón de Oro 2025 fue un agravio, dada su excelente producción ofensiva con el Barcelona. Así, el brasileño buscó regresar a la lucha por el premio tras superar una molestia en el isquiotibial que lo marginó en los primeros meses de la temporada.

    Fue clave ante el Real Madrid en la final de la Supercopa y frente al Newcastle en la Champions, hasta que una nueva lesión frenó sus aspiraciones y las del Barça en Europa. Aun así, llegará como líder de Brasil al Mundial, donde la Seleção ha mejorado bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

  • Achraf Hakimi Morocco 2026Getty Images

    15Achraf Hakimi (París Saint-Germain)

    En la temporada 2025-26: tres goles, 16 asistencias y 19 partidos sin encajar. Ganó la Copa Africana de Naciones, la Liga de Campeones, la Ligue 1 y la Supercopa de la UEFA.

    Achraf Hakimi, el mejor lateral derecho del planeta, ha disfrutado de otra excelente temporada con el PSG y regresó de su lesión justo a tiempo para participar de lleno en el triunfo de su equipo en la final de la Liga de Campeones.

    Tras la anulación del resultado de la final de la Copa de África por la CAF, Marruecos podría conservar el título, aunque Senegal aún puede apelar. De cara al Mundial, el equipo aspira a repetir el cuarto puesto de 2022.

  • Gabriel Magalhaes Brazil 2026Getty Images

    14Gabriel Magalhães (Arsenal)

    En la temporada 2025-26: cuatro goles, cinco asistencias y 29 partidos sin encajar. Campeón de la Premier League.

    Ningún jugador encarna mejor al Arsenal actual que Gabriel Magalhães: el central brasileño es uno de los más peligrosos a balón parado en la Premier y su estilo físico de defensa está más de moda que nunca.

    Aunque William Saliba sigue siendo elegante, Gabriel es ahora el más importante de la pareja de centrales. Su fallo en la final de la Liga de Campeones pesará, aunque brille en el Mundial con la Seleção.

  • Bruno Fernandes Portugal 2026Getty Images

    13Bruno Fernandes (Manchester United)

    Temporada 2025-26: 13 goles, 25 asistencias.

    Batió el récord de asistencias en una temporada de la Premier League y ganó los premios al Futbolista del Año de la FWA y al Jugador del Año de la Premier, confirmando que es el motor del Manchester United. Si brilla en el Mundial con Portugal, la nominación al Balón de Oro será suya.

    Pero ganar el Balón de Oro es otra historia: con el United fuera de Europa y sin títulos, habría necesitado una campaña excepcional para optar al premio, y aunque brilló, no llegó a ese nivel.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2026Getty Images

    12Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

    Temporada 2025-26: 35 goles y 6 asistencias. Campeón de la Liga Profesional de Arabia Saudí.

    Solo Sir Stanley Matthews ganó el Balón de Oro tras cumplir 40 años, así que parece descabellado que Cristiano se sume a ese club. Sin embargo, el cinco veces ganador del Balón de Oro siguió marcando en Arabia Saudí y, tras un bache a mitad de curso, el Al-Nassr se llevó la Liga Profesional,acabando con su sequía de títulos en Oriente Medio.

    Con casi un gol por partido, y tras la exención de la FIFA que le permite jugar el Mundial desde el inicio, volverá a liderar a Portugal, que aspira al título tras ganar la Liga de Naciones. Si suma un éxito internacional a su palmarés de clubes, quizá merite al menos un puesto en el podio.

  • MessiGetty

    11Lionel Messi (Inter de Miami)

    Temporada 2025-26: 37 goles, 26 asistencias y MLS Cup.

    ¿Podría, acaso, volver a optar al Balón de Oro? Tras llevar al Inter de Miami a su primer título y con Argentina entre las favoritas del Mundial, hay posibilidades reales de que el ocho veces ganador vuelva a competir por el premio en verano.

    Messi, camino de su segundo MVP de la MLS, marcó seis goles y dio siete asistencias en solo seis partidos de playoffs, un rendimiento que podría sumarse a su palmarés si Argentina reedita el título mundial en Norteamérica. A pesar de todo el talento que le rodea, Messi sigue siendo el eje de la Albiceleste, así que cualquier éxito en el país que ahora considera su hogar volverá a llevarle gran parte del crédito.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    10Erling Haaland (Manchester City)

    En la temporada 2025-26 marcó 51 goles y dio 10 asistencias, y ganó la FA Cup y la Carabao Cup.

    Tras una temporada decepcionante, Haaland se puso en “modo Terminator” al inicio de la 2025-26 y lideró al City en su regreso a la lucha por los títulos. Una sequía a principios de 2026 puso en riesgo su Balón de Oro y los títulos del City, que cayó en la Liga de Campeones, pero luego ganaron la FA Cup y la Carabao Cup y presionaron al Arsenal hasta el final en la Premier.

    Aunque se quedó sin los títulos más grandes, su candidatura se reforzó gracias a la primera clasificación de Noruega para el Mundial desde 1998, lo que le brinda la ocasión de brillar en un gran torneo internacional. Los escandinavos parten como outsiders en Norteamérica, pero Haaland puede usar la cita mundialista para recordar a los votantes lo que es capaz de hacer.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    9Declan Rice (Arsenal)

    En la temporada 2025-26 marcó siete goles y dio 13 asistencias, y ganó la Premier League.

    Declan Rice se consolidó como uno de los mejores centrocampistas del mundo tras sus actuaciones contra el Real Madrid en la última Liga de Campeones y no ha dejado de crecer. Fue clave en el título liguero del Arsenal y en su llegada a la final de la Champions.

    Sus incursiones, su aportación defensiva y su acierto en balón parado lo hacen imprescindible también en la selección inglesa de Thomas Tuchel, que aspira a acabar con 60 años de espera y ganar el Mundial de 2026.

  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    8Luis Díaz (Bayern de Múnich)

    En la temporada 2025-26 marcó 29 goles y dio 26 asistencias, y ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Es comprensible que los aficionados del Liverpool se pregunten si su temporada habría sido más exitosa si Luis Díaz no se hubiera marchado. El versátil delantero fue clave en el triunfo de los Reds en la 2024-25, pero su deseo de un nuevo reto llevó al club a aceptar 75 millones de euros (65,5 millones de libras/88 millones de dólares) del Bayern por el internacional colombiano.

    Desde entonces, Díaz no ha mirado atrás y ha forjado una excelente compenetración con Harry Kane y el resto del Bayern. Sus goles en la Bundesliga la temporada pasada fueron espectaculares, y sus actuaciones en la Liga de Campeones llamaron la atención de los votantes del Balón de Oro, aunque el Bayern volvió a quedarse a las puertas en Europa. Además, este verano disputará su primer Mundial con una Colombia que parte como outsider, lo que completa el retrato de un firme candidato al Balón de Oro.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain)

    Temporada 2025-26: 23 goles y 10 asistencias. Ganó la Liga de Campeones, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Si tuviéramos que elegir al mejor de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones, Khvicha Kvaratskhelia sobresaldría. El extremo del PSG se convirtió en el primer jugador en la historia de la competición en participar con gol o asistencia en siete partidos consecutivos de dicha fase, incluidos varios tantos espectaculares, mientras el vigente campeón avanzaba hacia otro título europeo.

    No obstante, su nivel bajó en la segunda parte de la campaña y la ausencia de Georgia en el Mundial puede penalizarle en el Balón de Oro. Aun así, “Kvaradona” tiene opciones de podio y poco más puede hacer para lograrlo.

  • kylian mbappe frankreichGetty Images

    6Kylian Mbappé (Real Madrid)

    En la temporada 2025-26: 48 goles, 10 asistencias.

    ¿Será este el año en que Kylian Mbappé consiga por fin el Balón de Oro? Desde su irrupción como adolescente en el Mónaco, el delantero ha sido señalado como futuro ganador del Balón de Oro. Sin embargo, tras cumplir 27 años, aún espera su momento para subir a lo más alto del podio.

    Durante gran parte de la temporada lo dio todo para acabar con esa espera: arrastró a un Real Madrid en apuros hasta que una lesión de rodilla lo frenó y las esperanzas de título se desvanecieron. Sin embargo, Mbappé suele reservar sus mejores actuaciones para los Mundiales, así que se espera que el capitán de Francia llegue lejos en la carrera por el Balón de Oro, pese a la decepción de su club.

  • Michael Olise France 2026Getty Images

    5Michael Olise (Bayern de Múnich)

    En la temporada 2025-26: 26 goles y 33 asistencias. Ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Quienes pronosticaron que Michael Olise sufriría al pasar del Crystal Palace al Bayern se equivocaron: desde hace dos años encadena actuaciones brillantes con el campeón alemán. Tan capaz de marcar como de asistir, este jugador de 24 años se ha convertido en uno de los delanteros más temibles de la Bundesliga y ha dejado huella en la Liga de Campeones, especialmente en los cuartos de final contra el Real Madrid, al que mantuvo en vilo en el Bernabéu antes de sentenciar la eliminatoria con un gol en Baviera.

    Sus actuaciones le han abierto un puesto de titular en la selección francesa, a pesar de la competencia. Así, podría brillar en el próximo Mundial con una de las favoritas al título.

  • Vitinha Portugal 2026Getty Images

    4Vitinha (París Saint-Germain)

    Temporada 2025-26: siete goles y diez asistencias. Titular en la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Desde su decepcionante cesión en el Wolverhampton hace seis años, Vitinha ha llegado al podio del Balón de Oro 2025 y es visto por muchos como el mejor centrocampista del planeta. Mantuvo ese nivel casi toda la temporada y aumentó su cuenta de goles y asistencias, contribuyendo a que el equipo de Luis Enrique conquistara de nuevo la Ligue 1 y la Liga de Campeones.

    Además, fue designado mejor jugador de la final y este verano se unirá a la selección de Portugal, que tras ganar la Liga de Naciones de 2025 confía en triunfar en el Mundial. De lograrlo, seguramente su mediocampista habrá sido clave.

  • Lamine Yamal Spain 2026Getty Images

    3Lamine Yamal (Barcelona)

    Temporada 2025-26: 25 goles y 20 asistencias. Campeón de Liga y Supercopa de España.

    Lamine Yamal, favorito en las apuestas para el Balón de Oro, podría ser el primer ganador menor de 21 años; de hecho, no necesitaría triunfar en 2026 para lograrlo. Sus actuaciones en la fase final de la Champions le situaron, para muchos, como el mejor jugador del mundo, tal como reflejó su segundo puesto en la votación, solo por detrás de Dembélé.

    Algunos creen que aún debe decidir más encuentros clave, y otros temen que la acumulación de minutos tan joven aumente sus lesiones, como la que ya le marginó de la final de la Champions y le marginará de los primeros duelos del Mundial. Se espera que regrese con España antes de la fase eliminatoria de la Copa América y, si brilla de nuevo en el torneo, aún podría llevarse el Balón de Oro.

  • Ousmane Dembele France 2026Getty Images

    2Ousmane Dembélé (París Saint-Germain)

    Temporada 2025-26: 19 goles y 12 asistencias. Ganó la Liga de Campeones, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Las lesiones limitaron su impacto en la primera mitad de temporada, lo que puso en duda su defensa del Balón de Oro. Sin embargo, una vez recuperado, recuperó su mejor nivel con actuaciones decisivas ante Liverpool y Bayern en octavos de la Champions y volvió a marcar en la final.

    El equipo de Luis Enrique repitió el título europeo, y Dembélé, en plena forma, se postula como pieza clave de Francia de cara al Mundial. Aunque sus números no igualan los del curso 2024-25, vuelve a optar al Balón de Oro.

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    1Harry Kane (Bayern de Múnich)

    Temporada 2025-26: 66 goles y 7 asistencias. Campeón de Bundesliga, DFB-Pokal y DFL-Supercup.

    Siempre habrá quien no valore a Harry Kane, pero tras ganar con el Bayern, el delantero parece decidido a demostrar su valía individual.

    Además de anotar en cantidad, ha mostrado versatilidad letal para los campeones de la Bundesliga, y si mantiene este nivel, podrían llegarle más títulos antes de que termine el verano. Los aficionados ingleses rezan para que su capitán no se quede sin fuerzas en el Mundial, pues Kane es clave para que los Tres Leones pongan fin a su agonía de seis décadas sin un título internacional.