Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
MLS MVP RanksGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Clasificación de MVP de la MLS: Lionel Messi lidera, ¿lo alcanzarán Sam Surridge, Hany Mukhtar o Timo Werner?

FEATURES
Inter Miami CF
Nashville SC
San Jose Earthquakes
L. Messi
H. Mukhtar
S. Surridge
T. Werner

Lionel Messi sigue siendo el favorito al MVP de la MLS si juega suficientes minutos, pero Sam Surridge, Hany Mukhtar, Timo Werner y otros también tienen opciones.

La MLS está a punto de hacer una pausa. Parece que la temporada acaba de coger impulso, con la mayoría de los equipos ya con más de diez partidos y la liga empezando a tomar forma. Pero tras tres jornadas más, todo se detiene por el Mundial. Es casi una pena.

Sin embargo, es buen momento para revisar las candidaturas al MVP. No hace falta ser un genio para saber quién lidera: Lionel Messi. ¿Y después? La cosa se complica. El Nashville SC, con un arranque fulgurante, aporta varios candidatos. Mientras tanto, NYCFC, LAFC y FC Dallas también han brillado. Aunque parece inevitable que Messi conquiste su tercer MVP consecutivo, hay argumentos para otros talentos de la liga.

GOAL repasa a los candidatos al MVP de la MLS antes del parón mundialista.

  • EvanderGetty

    8Algunas menciones honoríficas

    Hay muchos buenos futbolistas en esta liga, y algunos podrían destacar aquí. Anders Dreyer sería un candidato, pero las dificultades del San Diego han restado importancia a sus 10 goles. Hugo Cuypers opta a la Bota de Oro y Chicago ha arrancado fuerte, pero hay delanteros más eficaces. También costó dejar fuera a los Whitecaps Sebastian Berhalter y Brian White, y un Evander en plena forma también entraría en la conversación.

    • Anuncios
  • Los Angeles Football Club v San Jose EarthquakesGetty Images Sport

    7Son Heung-Min, LAFC

    Hablemos del elefante en la habitación: Son Heung-Min no está teniendo su mejor temporada en cuanto a goles. No ha marcado aún en la MLS, lo cual sorprende, pues es un jugador capaz de alcanzar los 20 goles por campaña. Sin embargo, reducir su aportación a los tantos es no entender su juego ni al LAFC. Por ahora suma siete asistencias en 685 minutos y juega más retrasado, con menos tiros y ocasiones. Es probable que los goles lleguen.

    Sin embargo, el nuevo entrenador, Marc Dos Santos, lo emplea de forma magistral como creador de juego. Es una versión distinta del mismo jugador, y el LAFC sigue tercero en la Conferencia Oeste. ¿Es el rival más claro de Messi al MVP? No, pero está en la conversación.

  • Nico Fernandez NYCFCGetty

    6Nico Fernández, NYCFC

    El NYCFC ha tenido altibajos este año. Perder a dos jugadores clave suele afectar el rendimiento, y aunque el equipo no es el mismo que llegó a la final del Este, mantiene un buen nivel. Hay varias razones. Pascal Jansen es un técnico excelente que sabe organizar al equipo y Maxi Moralez, a sus 39 años, sigue siendo uno de los mediocampistas ofensivos más eficaces de la MLS, con seis asistencias.

    Pero la clave es Nico Fernández. El delantero argentino aporta desde cualquier zona y ya suma ocho goles en la MLS. Aunque actúa como punta, se mueve por todo el campo y tiene una gran compenetración con Moralez. Con él en la cancha, el NYCFC siempre tiene opciones.

  • Sam SurridgeGetty

    5Sam Surridge, Nashville

    ¿Te interesa un jugador que solo mete goles? Surridge siempre ha sido así. El ex del Nottingham Forest encaja a la perfección en Nashville. Marca goles, y eso es justo lo que este equipo, lleno de talento creativo, necesita. La temporada pasada batió su récord en la MLS con 25 tantos en 37 partidos. Este año ya lleva nueve en siete encuentros, pese a ser titular solo en cuatro.

    Su estilo no ha variado: todos sus tantos, menos uno, han llegado dentro del área. Anota casi dos goles cada 90 minutos. En su mejor partido sumó ocho toques y tres goles. Cifras que lo meten de lleno en la pelea por el MVP.

  • Petar Musa, FC DallasGetty

    4Petar Musa, FC Dallas

    Musa siempre ha sido un goleador sólido en la MLS. Al iniciar esta temporada ya sumaba 36 goles en casi dos cursos completos, cifra notable para un equipo que no compite en la Conferencia Oeste. Es un jugador entretenido, un nueve puro que el fútbol vuelve a valorar.

    Además de rematar, crea ocasiones: 13 en 10 partidos. Pero lo que más destaca son sus goles: 10 en nueve titularidades. Ahora mismo está empatado con Cuypers en la lucha por la Bota de Oro. Nada mal.

  • St. Louis CITY SC v San Jose EarthquakesGetty Images Sport

    3Timo Werner, San José

    Werner aún no es titular fijo en un San José sobresaliente, y le costó algunos partidos acumular minutos. Salió del banquillo en sus dos primeros encuentros y, hasta ahora, apenas supera los 450 minutos en todas las competiciones. Es una muestra reducida.

    Aun así, en siete partidos de la MLS ha participado en nueve goles. Sus dotes de creador, antes discretas en Europa, ahora se notan. Con más minutos, podría aspirar al liderato.

  • Nashville SC v Charlotte FCGetty Images Sport

    2Hany Mukhtar, Nashville SC

    De alguna forma, Mukhtar se ha vuelto un ídolo para los entendidos. En la MLS mandan las estadísticas: con tantos partidos y equipos, solo los números llaman la atención. Mukhtar lleva siete participaciones en goles en siete titularidades; no son cifras espectaculares. Pero el ‘10’ es mucho más que eso: es el corazón del mejor equipo del Este. Todo pasa por él.

    La llegada de Cristian Espinoza les añadió otro recurso ofensivo, así que ahora Mukhtar dispone de menos ocasiones y a menudo debe conformarse con el pase previo a la asistencia. Aunque la MLS contabilice las “asistencias de hockey”, no siempre es él quien pone el balón en la red o da el último pase, pero hace todo lo demás.

  • FBL-MLS-INTER MIAMI-ORLANDO SCAFP

    1Lionel Messi, Inter de Miami

    ¿Quién más? Es simple: mientras Messi juegue en la MLS, será el mejor, y por mucho. Lo curioso es que los números no lo muestran del todo: en 10 partidos ha participado en nueve goles, pero solo ha marcado uno en los últimos tres.

    Aun así, parece un poco apagado. El Inter de Miami se reconstruye sin Jordi Alba, quien antes potenciaba a Messi, y su conexión con Germán Berterame aún no funciona. ¿Tiene el puesto seguro? No del todo. ¿Lo ganará igual? Casi seguro.