Clasificación de los grupos del Mundial de 2026... Calendario de partidos y canales de retransmisión

El año 2026 estará repleto de emocionantes eventos futbolísticos, pero el más importante de todos seguirá siendo la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará por primera vez en tres países —Estados Unidos, Canadá y México— durante los meses de junio y julio de 2026.

La vigésimo tercera edición de la Copa del Mundo será única, ya que contará con la participación de 48 selecciones por primera vez desde el inicio del torneo en 1930, en medio de expectativas de una gran afluencia de público y partidos de gran nivel.

Se espera que el torneo cuente con una presencia destacada de las grandes selecciones, ya que Argentina , «la vigente campeona», con grandes ambiciones de revalidar el título, mientras que Francia, «la subcampeona», busca su tercera estrella, y el veterano Carlo Ancelotti lidera a la selección de Brasil para volver a la primera línea y recuperar el título que lleva 24 años sin conseguir.

Además, esta edición del Mundial cuenta con una gran participación árabe, ya que hasta ahora se ha confirmado la presencia de siete selecciones árabes: «Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos, Jordania, Arabia Saudí y Catar», aunque este número podría aumentar si Irak supera la fase de repesca mundial.

En las siguientes líneas, Koora presenta el calendario y los resultados de los partidos de la fase de grupos del Mundial de 2026, así como los canales que retransmitirán la competición.