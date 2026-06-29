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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Clasificación de favoritos al Balón de Oro 2026: ¿Messi hacia su noveno premio? Su gran inicio en el Mundial lo mantiene en la lucha, mientras Harry Kane, Kylian Mbappé y otros siguen en la pelea

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
K. Mbappe
L. Messi
E. Haaland
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
Luis Díaz
Raphinha
C. Ronaldo
A. Hakimi
World Cup
Liga de Campeones
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Copa Africana de Naciones
FEATURES

Con el fin del duopolio Messi-Ronaldo, la lucha por el Balón de Oro no había estado tan abierta en dos décadas. Cada temporada, más jugadores creen poder ganar el premio individual más prestigioso del fútbol. Ousmane Dembélé, tras superar lesiones y altibajos, ganó el Balón de Oro en 2025 y en 2026 vuelve a competir por él.

Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones con el París Saint-Germain, que ganó su primera Copa de Europa, y la Liga de Campeones probablemente volverá a ser decisiva en la lucha por el Balón de Oro. Pero como también es año de Mundial, es posible que el ganador no se conozca hasta después del torneo de este verano en Norteamérica.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos, así que algunos futbolistas podrían brillar tanto en sus clubes como en dos grandes torneos durante la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint. Con la temporada europea cerrada tras el título del PSG en Budapest y a pocas horas del Mundial, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro sigue a los candidatos de cara a la ceremonia del 26 de octubre en Londres.

Última actualización: 11 de junio de 2026. Eliminado: Pedri.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Bukayo Saka (Arsenal) ⬇️

    Temporada 2025-26: 13 goles, 12 asistencias. Campeón de la Premier League.

    Aunque su estado de forma no fue óptimo, su regreso impulsó al Arsenal a ganar la Premier y llegar a la final de la Champions.

    Su regreso impulsó al Arsenal, que firmó su mejor partido en semanas ante el Fulham en mayo y recuperó el liderato. Luego marcó el gol que clasificó a los Gunners para la final de la Champions. Las lesiones le siguieron hasta el Mundial, pero dejó huella con los Tres Leones y se perfila como clave en las eliminatorias.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    19Ismael Saibari (PSV) 🆕

    En la temporada 2025-26 marcó 28 goles y dio nueve asistencias, y ganó la Copa Africana de Naciones, la Eredivisie y la Johan Cruyff Schaal.

    Su gran campaña con el PSV pasó casi desapercibida fuera de Países Bajos, pero el Jugador del Año de la Eredivisie atrajo al Bayern, que lo fichará en días.

    Antes, se centró en ayudar a Marruecos a avanzar en el Mundial, marcando en todos los partidos de los Leones del Atlas hasta ahora, justo antes de enfrentarse a los Países Bajos, su hogar de los últimos seis años.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    18Raphinha (Barcelona) ⬇️

    Temporada 2025-26: 21 goles y 9 asistencias. Titular de La Liga y la Supercopa de España.

    Para muchos, quedar quinto en el Balón de Oro 2025 fue un agravio, pues sus números con el Barcelona eran impresionantes. Superado un problema de isquiotibiales que lo marginó en la pretemporada, el brasileño parecía recuperar su mejor nivel.

    Brilló en la final de la Supercopa ante el Real Madrid y en Champions contra el Newcastle, hasta que una nueva lesión frenó sus ambiciones europeas. Los problemas físicos le han perseguido también en el Mundial, aunque aún confía en reaparecer en la fase eliminatoria con la Seleção en su búsqueda del sexto título.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Lautaro Martínez (Inter) ↔️

    Temporada 2025-26: 28 goles y 9 asistencias. Campeón de la Serie A y la Coppa Italia.

    Pese a la sorpresiva eliminación en la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt, el Inter tuvo una temporada exitosa al ganar la Serie A y la Coppa Italia. Lautaro Martínez, como en años anteriores, fue clave en ese éxito.

    Terminó como máximo goleador de la Serie A con tres goles de ventaja y, además, por fin marcó en el Mundial con Argentina. Con un sorteo favorable para los campeones, Lautaro tendrá más oportunidades de aumentar su cuenta antes de que termine el verano.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬇️

    Temporada 2025-26: 37 goles y 6 asistencias. Campeón de la Liga Profesional de Arabia Saudí.

    Solo Sir Stanley Matthews ganó el Balón de Oro con 40 o más, así que parece descabellado que Cristiano se una a ese club. El cinco veces ganador del Balón de Oro siguió marcando en Arabia Saudí la pasada temporada y, tras un bache a mitad de curso, el Al-Nassr se proclamó campeón de la Liga Profesional,lo que le dio a Ronaldo su primer título en Oriente Medio.

    Su promedio de casi un gol por partido no se ha reflejado aún con Portugal en el Mundial, lo que genera dudas sobre su peso en el equipo de Roberto Martínez. Ronaldo deberá responder con contundencia si la Selecção quiere avanzar en una eliminatoria que se antoja dura.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    Temporada 2025-26: 4 goles, 17 asistencias y 20 partidos sin encajar. Campeón de la Copa Africana de Naciones, la Liga de Campeones, la Ligue 1 y la Supercopa de la UEFA.

    Achraf Hakimi, el mejor lateral derecho del planeta, ha brillado de nuevo en el PSG y se recuperó a tiempo para jugar la final de la Liga de Campeones.

    Además, la CAF le otorgó el título de campeón de África tras anular la final de la Copa Africana, aunque Senegal aún puede apelar. Con Marruecos, Hakimi ya brilló en el Mundial y contribuyó a la victoria sobre Haití en la fase de grupos.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    En la temporada 2025-26: 13 goles y 26 asistencias.

    Batió el récord de asistencias en una temporada de la Premier League y ganó los premios al Futbolista del Año de la FWA y al Jugador del Año de la Premier League. Bruno Fernandes volvió a demostrar que es el motor del Manchester United. También llegó al Mundial en buen estado de forma, aunque él y Portugal deberán mejorar en la fase eliminatoria si quieren llegar lejos.

    Aun así, el Balón de Oro parece lejos: el United no jugó competiciones europeas ni ganó títulos, así que Fernandes habría necesitado una temporada excepcional para optar al premio. Por bueno que haya sido, no llegó a ese nivel.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Gabriel Magalhães (Arsenal) ⬆️

    Temporada 2025-26: cuatro goles, cinco asistencias y 31 partidos sin encajar. Campeón de la Premier League.

    Ningún jugador representa mejor al Arsenal actual que Gabriel Magalhães: el central brasileño es uno de los más peligrosos a balón parado de la Premier y su estilo físico de defensa está más de moda que nunca.

    Aunque William Saliba mantiene su nivel, Gabriel es ahora el más importante de la pareja de centrales del Arsenal. Sin embargo, su fallo en la final de la Liga de Campeones le perjudicará en la votación del Balón de Oro, pese a su buen Mundial con la Seleção.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    Temporada 2025-26: 7 goles, 14 asistencias y título de la Premier League.

    Declan Rice se consolidó como uno de los mejores centrocampistas del mundo tras brillar contra el Real Madrid en la Liga de Campeones 2024-25 y no ha dejado de crecer. Fue clave en el título de la Premier y en la final europea del Arsenal.

    Sus incursiones, su trabajo defensivo y sus lanzamientos a balón parado lo hacen imprescindible, aunque una molestia en el isquiotibial podría limitar su participación en el Mundial con Inglaterra. De superarla, llegaría en óptimas condiciones al tramo final de la temporada, en el que los Tres Leones aspiran a la gloria mundial.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Vinicius Jr (Real Madrid) ⬆️

    Temporada 2025-26: 28 goles, 16 asistencias.

    Vinicius Jr. vivió un 2025 desastroso con el Real Madrid, marcando solo ocho goles en La Liga, mientras su gira de revancha por el Balón de Oro se torcía. Pero, como dice el refrán, la forma es pasajera y la clase permanente: Vini lo demostró con cuatro goles en seis eliminatorias de la Liga de Campeones a principios de 2026.

    Su regreso al nivel no bastó para traer títulos al Bernabéu, pero parece dejar atrás su mala racha con Brasil: marcó cuatro goles en la fase de grupos del Mundial y se mete de lleno en la lucha por la Bota de Oro.

  • Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Luis Díaz (Bayern de Múnich) ⬇️

    En la temporada 2025-26 marcó 30 goles y dio 27 asistencias, y ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Es comprensible que los aficionados del Liverpool se pregunten si su temporada habría sido más exitosa de no haber vendido a Luis Díaz el verano pasado. El versátil delantero fue clave en el título de los Reds en 2024-25, pero su deseo de un nuevo reto llevó al club a aceptar 75 millones de euros (65,5 millones de libras/88 millones de dólares) del Bayern por el internacional colombiano.

    Desde entonces, Díaz no ha mirado atrás y ha forjado una excelente compenetración con Harry Kane y el resto del Bayern. Algunos de sus goles en la Bundesliga fueron espectaculares, y sus actuaciones en la Liga de Campeones llamaron la atención de los votantes del Balón de Oro, aunque el Bayern volvió a quedarse a las puertas en Europa. También ha brillado con Colombia en el Mundial, donde lideró su grupo por delante de Portugal.

  • FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

    9Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Temporada 2025-26: siete goles, diez asistencias. Titular en la Liga de Campeones, Ligue 1, Trofeo de Campeones, Supercopa de la UEFA y Copa Intercontinental de la FIFA.

    Vitinha, quien fue cedido al Wolverhampton hace seis años, ahora es subcampeón del Balón de Oro y para muchos el mejor centrocampista del mundo. Mantiene ese nivel desde hace meses y sigue sumando goles y asistencias al juego del equipo de Luis Enrique, que repitió doblete en Ligue 1 y Liga de Campeones.

    Además, fue designado mejor jugador de la final de la Champions y mantiene el ritmo con Portugal en el Mundial, aunque la Seleção aún no ha mostrado su mejor versión pese al talento que Roberto Martínez tiene en Norteamérica.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    Temporada 2025-26: 55 goles, 11 asistencias. Ganó la FA Cup y la Carabao Cup.

    Tras una temporada decepcionante, Erling Haaland activó su «modo Terminator» en 2025-26 y se convirtió en el ariete del Manchester City, que buscaba recuperar el trono. Una sequía goleadora a principios de 2026 puso en riesgo sus opciones de Balón de Oro y las del City, eliminado de la Liga de Campeones, pero el equipo reaccionó: conquistó la FA Cup y la Carabao Cup y peleó la Premier con el Arsenal hasta el final.

    Aunque se quedó sin los títulos más grandes, su candidatura se reforzó gracias a la primera participación de Noruega en un Mundial desde 1998, donde marcó cuatro goles en la fase de grupos y confirmó su condición de revelación.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain) ↔️

    Temporada 2025-26: 23 goles y 10 asistencias. Titular de la Liga de Campeones, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Si tuviéramos que elegir al mejor jugador de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones, Khvicha Kvaratskhelia destacaría por encima de todos. El extremo del PSG se convirtió en el primer futbolista de la historia que marca o asiste en siete partidos consecutivos de eliminatoria, con varios goles espectaculares, mientras el vigente campeón avanzaba hacia otro título europeo.

    No obstante, su rendimiento decayó en la segunda parte de la temporada y la ausencia de Georgia en el Mundial puede penalizarle en el Balón de Oro. Aun así, «Kvaradona» ha hecho casi todo lo posible para aspirar al podio.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    En la temporada 2025-26: 42 goles, 26 asistencias. Ganó la MLS Cup.

    ¿Podría volver a aspirar al Balón de Oro? Tras llevar al Inter de Miami a su primer título de la MLS y comenzar el Mundial 2026 con Argentina a gran nivel, el ocho veces ganador podría optar de nuevo al premio al final del verano.

    Messi, que ya suma dos MVP consecutivos de la MLS tras aportar seis goles y siete asistencias en los seis partidos de playoffs, podría reforzar su candidatura si ayuda a Argentina a revalidar el título mundial en Norteamérica. Arrancó el torneo en racha: marcó seis goles en los tres primeros partidos de la Albiceleste y superó el récord histórico de goles en un Mundial. Además, su camino hacia las rondas finales parece uno de los más accesibles, lo que le brindará más oportunidades de consolidar su candidatura al Balón de Oro.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Lamine Yamal (Barcelona) ⬇️

    Temporada 2025-26: 26 goles y 20 asistencias. Campeón de Liga y Supercopa de España.

    Lamine Yamal, favorito en las apuestas para el Balón de Oro, podría ser el primer jugador menor de 21 años en ganarlo; de hecho, no necesitaría triunfar en 2026 para hacer historia. Sus actuaciones en la fase final de la Champions le convirtieron, para muchos, en el mejor jugador del mundo, como demostró su segundo puesto en la votación, solo por detrás de Dembélé.

    Algunos opinan que aún debe decidir más encuentros clave, y otros temen que la carga de partidos a su edad le provoque lesiones, como la que acortó su temporada y le dejó en el banquillo en el debut de España en el Mundial. El joven de 18 años ya respondió con el primer gol ante Arabia Saudí y, en plena recuperación, puede brillar en la fase eliminatoria.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    4Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    Temporada 2025-26: 52 goles, 12 asistencias.

    ¿Será este el año en que Kylian Mbappé consiga por fin el Balón de Oro? Desde su irrupción como adolescente en el Mónaco, se le ha augurado como futuro ganador del premio. Pero, tras cumplir 27 años en diciembre, aún espera su oportunidad de subir a lo más alto del podio.

    Durante gran parte de la temporada hizo todo lo posible para lograrlo, llevando casi en solitario a un Real Madrid en apuros, hasta que una lesión de rodilla mermó su rendimiento y las opciones de título del equipo. Sin embargo, Mbappé suele brillar en los Mundiales: marcó cuatro goles y dio tres asistencias, lo que le devuelve a la lucha por el Balón de Oro.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise (Bayern de Múnich) ⬆️

    En la temporada 2025-26: 26 goles y 37 asistencias. Ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Quienes pronosticaron que a Michael Olise le costaría dar el salto del Crystal Palace al Bayern de Múnich se equivocaron: el extremo lleva dos años con actuaciones fantásticas. Igualmente capaz de marcar goles como de crearlos para otros, este jugador de 24 años se ha convertido en uno de los delanteros más temibles de Europa y ha dejado huella en la Liga de Campeones, sobre todo contra el Real Madrid en cuartos, al que tuvo contra las cuerdas en el Bernabéu antes de sentenciar la eliminatoria con un gol en Baviera.

    Sus actuaciones le han consolidado como titular en la selección francesa y lo han convertido en una de las estrellas del Mundial, donde su creatividad ha destrozado una y otra vez a las defensas rivales.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    2Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ↔️

    Temporada 2025-26: 23 goles y 13 asistencias. Titular en Liga de Campeones, Ligue 1, Trofeo de Campeones, Supercopa de la UEFA y Copa Intercontinental de la FIFA.

    Las lesiones limitaron su impacto en la primera mitad de la temporada con el PSG, por lo que la defensa de su Balón de Oro parecía lejana. Sin embargo, una vez recuperado, retomó su mejor nivel con actuaciones decisivas ante Liverpool y Bayern en octavos de Champions y volvió a marcar en la final contra Arsenal.

    Para consolidar sus opciones, Dembélé necesitaba brillar en el Mundial. Tras estrenarse con Irak en la segunda jornada, firmó un hat-trick ante Noruega que lo metió de lleno en la lucha por la Bota de Oro.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Múnich) ↔️

    Temporada 2025-26: 70 goles y 7 asistencias. Campeón de Bundesliga, DFB-Pokal y DFL-Supercup.

    Siempre habrá quienes no valoren a Harry Kane, pero tras romper la «maldición de los trofeos» que tantos le echaban en cara, el delantero del Bayern parece un hombre con una misión, decidido a demostrar que también merece un premio individual mientras sigue marcando a un ritmo extraordinario.

    Además de marcar muchos goles, Kane ha mostrado su versatilidad con resultados devastadores para los campeones de la Bundesliga y ha anotado tres veces en los tres primeros partidos de Inglaterra en el Mundial. Si mantiene ese ritmo y guía a los Tres Leones hacia la gloria en Norteamérica, el resto de aspirantes al Balón de Oro puede ir haciendo las maletas.